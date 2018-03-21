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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения

22.03.2018 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Ливией.

Как сообщает французская газета Le Monde, Николя Саркози будет предъявлены обвинения по статьям "Пассивная коррупция" (получение взяток), "Нелегальное финансирование предвыборной кампании", "Нелегальное получение и владение государственными средствами".

Обвинения предъявлены после 26 часов запросов в Центральном управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями.

Какие конкретно меры по судебному контролю будут применены в отношении Николя Саркози, пока не сообщается. Согласно французским законам, это может быть ограничение в контактах, прежде всего - запрет общаться с другими фигурантами дела. Также находящемуся под таким контролем может быть запрещено покидать территорию Франции, отправлять и получать денежные переводы.

 
 
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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Ливией.
 
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