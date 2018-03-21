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Акционеры Tesla назвали зарплату Илона Маска

22.03.2018 11:34 — Разное | Tut.by  
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Глава Tesla Илон Маск будет получать около 2,6 млрд долларов в год, сообщает BBC. Именно такие выплаты американцу одобрили акционеры компании после голосования на собрании, несмотря на рекордный убыток, который понесла Tesla в 2017 году.


Фото: Reuters

Однако рассчитывать на такую зарплату Маск сможет, только если Tesla достигнет определенных целей, которые будут ставить акционеры. Прежде всего они будут связаны с продажами электрокаров американского бренда. Например в прошлом году Tesla Motors реализовала 102 тыс. новых электрокаров, выполнив задачу продать не менее 100 тыс. машин за год.

Всего за принятие такого решение проголосовали 73% участников собрания акционеров. На фоне этой информации акции компании выросли на 3%.

Компания Tesla, ориентированная на производство электромобилей, основана в 2003 году. С 2008 года продает Tesla Roadster. В 2012 году компания представила седан Model S. Штаб-квартира производителя находится в городе Пало-Альто, Калифорния. Штат компании насчитывает более двух тысяч человек.

В феврале нынешнего года Tesla Motors приняла решение сменить название на Tesla Inc. На такой шаг американская компания пошла, чтобы напомнить о своих планах выйти за рамки продаж только электрических автомобилей и создать настоящую «энергетическую империю».

В 2017 году компания претерпела рекордные убытки — чистые потери американского производителя электрокаров превысили два миллиарда долларов. Общий годовой доход «Теслы» составил 3,3 млрд долларов, но при этом суммарный чистый убыток оказался равен 2,24 млрд долларов, что втрое больше потерь в 2016 году (773 млн долларов).

Прошлый год оказался очень противоречивым для американской компании. С одной стороны, она вывела на рынок свой самый доступный электрокар — Model 3, а также показала прототипы двух новых моделей — грузовика Semi и спорткара Roadster.

В то же время «Тесла» провалила запуск той же Model 3, столкнувшись с серьезными трудностями в налаживании производственного процесса. Кроме того, компания оказалась вовлечена в ряд судебных разбирательств, связанных с жалобами сотрудников на плохие условия труда.

 
 
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Глава Tesla Илон Маск будет получать около 2,6 млрд долларов в год.
 
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