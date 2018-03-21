Отель и туалет на лыжах: что предлагают туристам в арктической тундре кроме северного сияния

В Арктической части Финляндии для туристов построили мини-отели на лыжах. С помощью снегоходов «апартаменты» доставляют в тундру с лучшими видами на северное сияние.



Фото: kilpissafarit.fi

Отель на лыжах — это контейнер размерами 2,5 на 5 метров. Главная фишка — прозрачная крыша, сквозь которую можно наблюдать северное сияние, лежа в кровати. В кабинку поместился стол и газовый обогреватель. Туалет же перевозят в виде отдельной кабинки.



Фото: kilpissafarit.fi

Сейчас три таких мобильных отеля развозят туристов у деревни Килписъярви на самом севере Финляндии у границы с Норвегией. Организаторы трехдневных туров утверждают, что при чистом небе шанс увидеть северное сияние в этом районе достигает 70% — больше, чем в любом другом месте на территории Финляндии.

Туристов отвозят на 5 км от деревни в тундру. Там нет «светового загрязнения» и туристы получают уникальный опыт и возможность снять самые красивые фото.



Фото: kilpissafarit.fi

Кроме наблюдения за северным сиянием, гости отеля могут взять снегоступы и прогуляться по тундре. Гид также научит разводить костер и жарить сосиски на огне. Туристов на ночь оставляют одних наедине с безмолвием севера, не забыв снабдить их местными закусками и горячим питьем. Утром гид привозит горячий завтрак. Цена ночевки — 580 евро.



Фото: kilpissafarit.fi

Сезон северных сияний заканчивается в середине апреля.