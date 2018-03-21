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Сборная Беларуси по футболу сыграет с Венгрией
Между ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и Венгерской футбольной федерацией достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных, сообщает
Поединок состоится 6 июня в Беларуси. Время начала и место проведения матча станут известны позже.
Сборная Венгрии не сыграет на предстоящем чемпионате мира-2018 в России. В квалификации команда Жоржа Лекенса заняла итоговое третье место в группе «В» с 13 очками, пропустив вперед Португалию и Швейцарию.
На данный момент Венгрия занимает 50-ю строку в рейтинге ФИФА.
Ранее сборные Беларуси и Венгрии пересекались дважды в товарищеских матчах. В апреле 2002 года в Дебрецене наша сборная в результативном поединке переиграла соперника со счетом 5:2. Спустя почти 11 лет, в феврале 2013 года, в турецком Белеке матч завершился со счетом 1:1.
Напоминаем, перед этим 23 и 27 марта «белакрылым» предстоят
8 сентября команда Игоря Криушенко стартует в
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Ранее сборные Беларуси и Венгрии пересекались дважды в товарищеских матчах.
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