Сборная Беларуси по футболу сыграет с Венгрией

Между ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и Венгерской футбольной федерацией достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото с сайта abff.by

Поединок состоится 6 июня в Беларуси. Время начала и место проведения матча станут известны позже.

Сборная Венгрии не сыграет на предстоящем чемпионате мира-2018 в России. В квалификации команда Жоржа Лекенса заняла итоговое третье место в группе «В» с 13 очками, пропустив вперед Португалию и Швейцарию.

На данный момент Венгрия занимает 50-ю строку в рейтинге ФИФА.

Ранее сборные Беларуси и Венгрии пересекались дважды в товарищеских матчах. В апреле 2002 года в Дебрецене наша сборная в результативном поединке переиграла соперника со счетом 5:2. Спустя почти 11 лет, в феврале 2013 года, в турецком Белеке матч завершился со счетом 1:1.

Напоминаем, перед этим 23 и 27 марта «белакрылым» предстоят спарринги с Азербайджаном и Словенией .

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