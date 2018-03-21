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Сначала - живущие не по средствам, теперь - арендодатели. Налоговая ищет нелегально сдающих квартиры
Минчан, которые знают о тех, кто нелегально сдает квартиры — без уплаты налога, просят сообщить в налоговую. Для этого инспекция ИМНС по Минску с 26 по 30 марта проведет акцию «Сдашь квартиру — плати налоги».
— Граждане, располагающие информацией о нелегальной сдаче внаем квартир в городе Минске, могут сообщить об этом ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону: 229−26−59, — сообщили в ИМНС по Минску.
Подобные акции в Минске проводили
В 2015 году в Минске было
«В прессе шли споры, насколько морально или этично проводить такие акции. Кто-то может говорить, что это неэтично, если сам не столкнулся с проблемой проживания за стеной неизвестных людей. Те, кто уже с этой проблемой столкнулся, об этике не говорят. Люди проживают у вас за стеной, а вы не знаете, легально ли, граждане ли они страны, зарегистрированы они по этому адресу или нет. Они часто нарушают общественный порядок. Совсем другое дело, когда ты знаешь, что рядом живут квартиранты, которые зарегистрированы, документы у них проверены. Все легально. Даже в целях безопасности своих детей, своей семьи стоит поинтересоваться, кто живет за стенкой», — поясняли в ИМНС по Минску.
Напомним, ранее налоговики
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Сначала - живущие не по средствам, теперь - арендодатели. Налоговая ищет нелегально сдающих квартиры
Минчан, которые знают о тех, кто нелегально сдает квартиры - без уплаты налога, просят сообщить в налоговую.
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