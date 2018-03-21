Ученые связали употребление соков и сладкой газировки с повышенным риском смерти

Люди старше 45 лет, которые часто пьют подслащенные напитки (в том числе, сладкую газировку и соки) имеют более высокий риск смерти: от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Об этом рассказали ученые, представившие предварительные результаты своего исследования на встрече Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, сообщает EurekAlert .



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Четверь участников исследования, которые потребляли ежедневно 700 грамм и более сладких напитков, имели в два раза более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем та четверть участников, которая практически не употребляла такие напитки. В то же время исследование не обнаружило связи между употреблением пищи с добавленным сахаром и повышенным риском смерти. Исследователи предполагают, что различие может быть связано с тем, как сахар поступает в организм человека.

Важно отметить, что исследование не доказывает причинно-следственной связи, а обозначает тенденцию.

Ученые опирались на данные о более чем 17 тысяч американцев старше 45 лет, сообщавших, как часто они употребляют подслащенные напитки (соки и сладкую газировку) и еду с добавленным сахаром (десерты, конфеты, сладкие сухие завтраки). Спустя шесть лет ученые проанализировали сообщения о смертях и их причинах.