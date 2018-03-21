Ученые объяснили, почему тараканы такие живучие

Тараканы могут жить почти в любых условиях — и причина в их ДНК. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Communications , кратко о ней сообщает National Geographic .



Американский таракан (Periplaneta americana). Эти членистоногие живут в Африке, Северной Америке и Европе, могут вырастать до пяти сантиметров в длину. Изображение: Gary Alpert / wikipedia.org

Исследователи из Южно-китайского педагогического университета расшифровали ДНК американских, австралийских и дымчато-коричневых тараканов. Геном членистоногих сравнили с уже имеющейся информацией о рыжих тараканах и термитах.

Выяснилось, что американские тараканы более генетически сходны с некоторыми видами термитов, чем с другими видами тараканов. У них более 20 000 активных генов — немногим меньше, чем у человека.

Эти тараканы обладают исключительным обонянием. Исследователи обнаружили, что у них почти в два раза больше обонятельных рецепторов, чем у других видов насекомых. Хорошее обоняние помогает им легче находить следы пищи, особенно пахучей.

Еще одна «сверхспособность» — более 500 вкусовых рецепторов, которые позволяют есть самые разнообразные продукты и легко адаптироваться к переменам в диете. Еще у насекомых нашли несколько генов, которые отвечают за расщепление токсичных веществ и сильный иммунитет.

Также в ДНК тараканов обнаружились гены, которые отвечают за восстановление поврежденных тканей и быстрое заживление ран. Исследователи систематически ампутировали конечности насекомых и обнаружили, что часто насекомые могут выращивать их заново.

А вот с распространенным мнением о том, что тараканы способны пережить ядерную войну, ученые не согласились. «Я думаю, что это преувеличение. Это утверждение не доказано», — сказал Шуай Чжан, автор исследования. В будущем биологи надеются изучить, как тараканы генерируют новую ткань, в надежде использовать эти знания для медицины.