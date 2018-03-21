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В Минске покажут комедию про каникулы Путина в Крыму, которую решили не прокатывать в Украине
29 марта в минский прокат выходит российская комедия
По сюжету, устав от рутины, президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории.
Главную роль — президента России — в комедии сыграл резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, который регулярно выступает в образе Путина в КВН. К слову, Грачев также играл его и в сериале «Да, господин президент!» в 2013 году.
В минском прокате фильм будет идти в кинотеатрах «Беларусь», «Мир», «Москва».
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29 марта в минский прокат выходит российская комедия "Каникулы президента".
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