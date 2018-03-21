«Белтелеком» повышает тарифы‍ с 1 апреля

Абонентам РУП «Белтелеком» теперь за интернет и услуги телефонной связи придётся платить в среднем на 4.5% больше – с 1 апреля компания повышает тарифы. Информация о грядущем подорожании обнародована на сайте предприятия.

Так, услуги доступа в интернет в среднем увеличатся на 3%, тогда как тарифные планы телевидения Zala – в среднем на 6%. Изменится стоимость телеграфной связи, справочно-информационных услуг, международных телефонных соединений. Также увеличится стоимость выхода на абонентов сотовой подвижной электросвязи и иных услуг электросвязи.

Тем не менее некоторых тарифных планов из числа наиболее популярных изменения не коснутся. Ныне существующая цена будет актуальна и далее для всех предложений линейки «ЯСНА» и тарифа «Рекорд 25». Останутся неизменными тарифы на регулируемые услуги местной и междугородной телефонии. Услуги по обеспечению доступа в линейно-кабельные сооружения, а также услуги доступа в Интернет с гарантированной полосой пропускания также не подорожают.

В комментарии компании к повышению стоимости тарифов на оказываемые «Белтелекомом» услуги значится, что тарифная политика их предприятия ориентирована на максимальное сдерживание роста цен. Но в связи со стремительным развитием телекоммуникационных технологий, дабы обеспечивать гарантированно высокое качество услуг своим клиентам, существует необходимость в регулярном модернизировании сети. Что, как отмечается, невозможно без приобретения современного оборудования. В компании постоянно ведется разработка новых технических решений, а услуги связи совершенствуются. C обновленными тарифами РУП «Белтелеком» можно ознакомиться на официальном сайте компании.