Выключи свет и присоединяйся к Часу Земли-2018 в Пинске

Час Земли — самая массовая экологическая акция во всем мире. В минувшем году в ней участвовали более 25 млн человек из 187 стран, которые не остаются равнодушными к экологическим проблемам нашей общей планеты. В этом году Час Земли-2018 пройдет 24 марта и Пинск уже в третий раз присоединится к акции.

Смысл Часа Земли заключается в том, что люди в назначенное время на час солидарно отключают свет и электроприборы – не только в собственных домах, но и на различных городских объектах. Главная цель этого действия – сберечь энергоресурсы и уменьшить количество выбросов CO₂ в атмосферу. Организатором глобальной инициативы с 2007 года выступает Международный фонд дикой природы.

В этом году Час Земли состоится в субботу 24 марта. Присоединиться к нему может любой желающий — нужно лишь с 20.30 до 21.30 погасить свет, а также отключить приборы, которые потребляют электроэнергию — компьютеры, телевизоры и т. п.

Помимо этого в Час Земли организуются различные информационные и развлекательные мероприятия на улицах, а в финале участники акции зажигают композицию из свечей в виде цифры 60+, символизирующей час Земли.

В Пинске 24 марта в рамках Часа Земли-2018 запланирован акустический концерт группы Istota (вход свободный) в кафе Food Union (ул. Ленина, 26), а также мастер-класс портретной живописи в кафе «Молоко» (ул. Первомайская, 26).

Как при свечах отмечали Час Земли-2017 в Пинске смотрите здесь



