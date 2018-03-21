Безграничная вселенная дизайнерских идей: выбираем фотообои

Дизайнерский, нестандартный интерьер помещения — мечта современного хозяина квартиры, офиса, бутика. Иногда, придумать что-нибудь ультранеобычное, пытаясь удивить кого-либо интерьером — нереально. В крайнем случае придется вкладывать большие материальные ресурсы в заказ дизайнерского проекта, покупку очень дорогих материалов и отделки. Лишних затрат можно избежать. Не потребуются и услуги очень дорогого специалиста.

Неужто это реально? Естественно! Нужно лишь купить фотообои для спальни в https://domfotooboev.com.ua/foto/fotooboi-v-spalnju , которые подходят к замыслу дизайнера, к оформлению корпоративного либо жилого помещения.

Актуальный обман зрения

Некоторые типы настенных панелей обладают эффектом 3D. Практически, это 3Д-изображение, создающее иллюзию рельефных:

геометрических объектов; цветов; растений; ландшафтов.





Практически, любые 3D картинки располагаются на плоскости. Реалистичность и объем — это лишь зрительная иллюзия, создающая невероятный дизайнерский эффект, поражающий своей реалистичностью. Это та актуальная зрительная иллюзия, создающая ощущение реальности, объемности, сногсшибательного эффекта.

Также бывают уникальные абстрактные настенные панно. Это уникальный коллаж, требующий абсолютного соответствия с дизайном помещения. На подобных фотообоях может быть напечатана каменная кладка, футуристичная геометрия, это прекрасно вписывается в замысловатый модный интерьер.





Для небольшой комнаты подходят фотообои с рисунком открытых окошек, с раскрытыми створками, за стеклами которых удивительные пейзажи:

лесные;

деревенские;

морские.

Обои зрительно увеличивают место, делая комнатку относительно просторной и свободной. Главное, чтобы гамма оттенков коллажа была холодной, сдержанной. На картинке отсутствовали бы объемные цветы и объекты.

Усиливаем ощущение присутствия

Усиленный эффект присутствия — это модная «фишка» дизайнеров. Для этого подбирается элемент обоев, который продолжается на полу либо на потолке. Иначе говоря, ведущий коллаж наклеивается на стену. Картина как бы перетекает на пол (потолок), создавая некий усиленный эффект присутствия.





Смотрится данный коллаж попросту великолепно. Решение подходит для ценителей креативных и очень нестандартных интерьеров, любящих нечто увлекательное и необычное. Обои настолько влагостойкие, за ними легко следить. Покрытие надежное, яркое, долго радует собственников потрясающей и безупречной эстетикой.