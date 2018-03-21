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Внезапно выбежавшая на дорогу собака стала причиной смертельного ДТП в Любанском районе
Один человек погиб, еще один получил травмы в ДТП, которое произошло в Любанском районе. Об этом
Смертельная авария произошла 21 марта, около 22.50. По предварительной информации, 22-летний водитель Lancia Dedra, житель Слуцка, ехал по трассе в направлении Любани. В какой-то момент на дорогу внезапно выбежала собака и попала под колеса автомобиля. После этого парень потерял управление, машину занесло и выбросило в кювет, где она врезалась в дерево.
В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер. 22-летний пассажир Dacia с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
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Смертельная авария произошла 21 марта, около 22.50.
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