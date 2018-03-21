Внезапно выбежавшая на дорогу собака стала причиной смертельного ДТП в Любанском районе

Один человек погиб, еще один получил травмы в ДТП, которое произошло в Любанском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Смертельная авария произошла 21 марта, около 22.50. По предварительной информации, 22-летний водитель Lancia Dedra, житель Слуцка, ехал по трассе в направлении Любани. В какой-то момент на дорогу внезапно выбежала собака и попала под колеса автомобиля. После этого парень потерял управление, машину занесло и выбросило в кювет, где она врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже умер. 22-летний пассажир Dacia с травмами различной степени тяжести госпитализирован.