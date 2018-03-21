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В Гомеле ростовщик давал людям взаймы под 1200% годовых. И брали!

22.03.2018 12:17 — Разное | Tut.by  
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Финансовая милиция пресекла деятельность гомельского ростовщика, который на протяжении 2014−2017 годов предоставлял жителям региона и представителям субъектов хозяйствования крупные денежные займы под высокие процентные ставки (до 100% в месяц).

Некоторые клиенты предприимчивого гомельчанина были игроманами и соглашались на любые условия ростовщика, рассказали в КГК. Кто-то из заемщиков даже рассчитывался с ним фамильными драгоценностями и машинами.

По факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности в отношении жителя Гомеля, который, кстати, имел медицинское образование и работал в одном из учреждений здравоохранения, возбуждено уголовное дело.

Полученный незаконный доход в размере более 32 тыс. рублей он возместил добровольно.

 
Теги: Гомель
 
 
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Финансовая милиция пресекла деятельность гомельского ростовщика, который на протяжении 2014−2017 годов предоставлял жителям региона и представителям субъектов...
 
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