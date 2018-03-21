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Акционеры Tesla установили Илону Маску рекордную зарплату

22.03.2018 12:25 — Разное | Ежедневник  
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Акционеры Tesla установили Илону Маску рекордную зарплату

Акционеры Tesla, рассчитывающей быть частью крупнейшей в мире компании по производству электромобилей и солнечных батарей, согласились платить Маску 2,6 млрд долларов в год. Это самая крупная зарплата для наемных менеджеров.

Как сообщает Bloomberg, а решение проголосовали 73% участников собрания акционеров. Против выступили те владельцы акций, которые по работе зависят от Маска или его брата Кимбала, входящего в совет директоров Tesla.

Маск помимо Tesla занимается проектом разработки ракеты для полетов на Марс, а также стартапом Neuralink, целью которого является создание искусственного интеллекта. В прошлом месяце Маск заявлял, что в случае появления надежного преемника он покинет пост руководителя Tesla и сосредоточится на других проектах, пишет РБК.

Однако акционеры, как отмечает Bloomberg, посчитали, что большая зарплата побудит Маска не только остаться, но и сосредоточить внимание на основной сфере деятельности, тем более что выплата рекордной зарплаты до 2028 года увязывается с целым рядом амбициозных задач, о которых говорил сам Маск. При этом четкого понимания, как их решать, у акционеров нет.

Помимо этого доверие к Маску не распространяется на его окружение. Только за последний квартал компанию покинула целая группа топ-менеджеров. В их числе - директор по продажам Джон Макнил и вице-президент по финансам Сьюзан Репо. Чуть раньше из Tesla ушли руководитель инженерной группы Крис Латтнер, а также отвечавший за создание батарей Курт Келти.

Акции Tesla выросли на фоне решения акционеров на 1,9%.

 
 
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Акционеры Tesla, рассчитывающей быть частью крупнейшей в мире компании по производству электромобилей и солнечных батарей, согласились платить Маску 2,6 млрд...
 
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