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В Беларуси может быть создана единая безвизовая зона в Брестской и Гродненской областях

22.03.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси может быть создана единая безвизовая зона в Брестской и Гродненской областях, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54203.php

В Беларуси может быть создана единая безвизовая зона в Брестской и Гродненской областях

Отвечая на вопрос, не рассматривает ли Министерство спорта и туризма варианты расширить зоны безвизового въезда в Беларусь, Виталий Грицевич отметил, что ведомство постоянно отслеживает эту тему. "Буквально в конце 2016 года заработал безвиз через Августовский канал - и уже через год мы расширили эту территорию. Расширили территорию безвиза и в Бресте, которая была ограничена Беловежской пущей. Сейчас туда входят целые районы. Вполне вероятным вариантом видится объединение этих двух зон в единую", - сказал он.

Представитель Минспорта подчеркнул, что с учетом трансграничного сотрудничества, популярности тех же велотуров создание единой зоны вдоль всей границы поспособствовало бы дальнейшему развитию активного туризма.

В феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. До конца года планируется увеличить его до 10 дней при въезде через Национальный аэропорт Минск. С 1 января 2018 года срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей был продлен до 10 дней.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Беларуси может быть создана единая безвизовая зона в Брестской и Гродненской областях, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя департамента по...
 
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