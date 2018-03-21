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Кобринский мост временно перекрывали для движения в обе стороны - фото
22.03.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Движение на непродолжительное время остановили по Кобринскому мосту в Бресте сегодня, 22 марта 2018 года, это потребовалось для безопасного выполнения работ на путепроводе.
На выполнение всех необходимых работ потребовалось около 5 минут, после этого водители смогли продолжить движение.
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Движение на непродолжительное время остановили по Кобринскому мосту в Бресте сегодня, 22 марта 2018 года, это потребовалось для безопасного выполнения работ на...
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