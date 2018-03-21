ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобринский мост временно перекрывали для движения в обе стороны - фото

22.03.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Движение на непродолжительное время остановили по Кобринскому мосту в Бресте сегодня, 22 марта 2018 года, это потребовалось для безопасного выполнения работ на путепроводе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54201.php

Кобринский мост временно перекрывали для движения в обе стороны - фото


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54201.php

Кобринский мост временно перекрывали для движения в обе стороны - фото

На выполнение всех необходимых работ потребовалось около 5 минут, после этого водители смогли продолжить движение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54201.php

Кобринский мост временно перекрывали для движения в обе стороны - фото

Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение на непродолжительное время остановили по Кобринскому мосту в Бресте сегодня, 22 марта 2018 года, это потребовалось для безопасного выполнения работ на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минск приедет автор романа "Наивно. Супер" Эрленд Лу. Вход на встречу - бесплатный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Браславская звезда

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика