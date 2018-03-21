22 марта - день таксиста. Насколько это опасная работа? Два случая за последние дни - фото

Таксисты Беларуси и всего мира сегодня празднуют свой профессиональный день – День таксиста. Он почти совпадает с тем днем, когда начинается настоящая, не календарная весна. А начинается она 21 марта (день весеннего равноденствия). Следовательно, праздник таксистов выпадает на 22 марта.



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Мы привыкли ругать и оговаривать водителей такси, но давайте признаем, не всякий из нас захочет сесть за "баранку" и поехать таксовать по улицам даже такого супербезопасного города Беларуси, как наш Брест.

Мы смело ходим по городу ночью и вечером, не боимся пойти в чужой квартал, все давно уже позабыли про лихие 90-е. Но таксисты - это именно те люди, которые всегда на "передовой", и даже прежде сотрудников правоохранительных органов сталкиваются с преступниками, и часто становятся объектами нападения. А сделать, по сути, могут немного - вызвать милицию или коллег на подмогу.

Буквально за последние два дня - два случая, при которых клиенты повели себя неадекватно, и вот результат:



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В первом случае один из клиентов мешал переключать коробку передач, водитель дважды его попросил сесть аккуратнее, на что он сказал : "Остановись, я объясню, что меня учить не нужно как мне сидеть!". Далее он полез драться. Один из пассажиров успокаивал грубияна, другой рядом пошел и просто ударил кулаком, стекло в дребезги.



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Во втором случае водитель остановился на парковочном месте для посадки-высадки пассажира, но другому участнику движения не понравилось, что заняли его место, и он таким способом выразил своё недовольство.

Так можно ли считать профессию водитель такси опасной? С профессиональным праздником вас!