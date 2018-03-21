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Прокуроры Брестской области выявили недостатки в работе по защите детей в неблагополучных семьях

22.03.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Органы прокуратуры Брестской области установили недостатки в работе учреждений образования в сфере государственной защиты детей в неблагополучных семьях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54199.php

Прокуроры Брестской области выявили недостатки в работе по защите детей в неблагополучных семьях

Учреждения образования порой ненадлежащим образом оценивали условия проживания и воспитания детей в семье при решении вопроса о признании их находящимися в социально опасном положении.

Такие факты, в частности, были выявлены в Барановичах, Бресте, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Малоритском и Столинском районах. Сведения о статусе семьи и положении детей не всегда передавались при зачислении несовершеннолетних в учреждения образования (Барановичский, Лунинецкий районы). Как следствие, по вынесенным органами прокуратуры области предписаниям в 2017 году 130 несовершеннолетних из 68 семей признаны находящимися в социально опасном положении, 10 детей отобраны из четырех семей и отданы под защиту государства.

Так, при проверке по факту утопления в Ивановском районе годовалого ребенка было установлено, что еще до его рождения трое детей из семьи признавались находящимися в социально опасном положении. После отмены этих решений в семье произошла трагедия, при этом мать ребенка на момент его смерти находилась в состоянии опьянения. "Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны субъектов профилактики за поведением родителей", - отметили в ведомстве.

По требованию прокуратуры Ивановского района дети из этой семьи были повторно признаны находящимися в социально опасном положении, а впоследствии отобраны у родителей с помещением на государственное обеспечение.

По результатам проверки органы прокуратуры Брестской области внесли 14 представлений, в том числе в управление образования, спорта и туризма облисполкома, вынесли 13 предписаний, объявили 3 официальных предупреждения о недопустимости нарушений закона, о чем проинформирован Брестский облисполком.

 
Теги: Брест
 
 
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