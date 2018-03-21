18 апреля в Минске пройдет встреча с известным норвежским писателем Эрлендом Лу . Мероприятие состоится в ивент-пространстве Space в рамках фестиваля «Паўночнае ззянне».



Фото с сайта preslicavanje.blogspot.com.by

Мировую известность Эрленд Лу получил после публикации своего второго романа «Наивно. Супер». Также в числе прочих работ автора книги «Лучшая страна в мире», «Грузовики «Вольво», «У».

В рамках встречи у минчан будет возможность пообщаться с писателем о скандинавской литературе, творчестве Лу, кино, а также задать любые вопросы.

​Когда: 18 апреля, 19.00. Где: ивент-пространство Space. Сколько: бесплатно.