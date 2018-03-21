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В Минск приедет автор романа "Наивно. Супер" Эрленд Лу. Вход на встречу - бесплатный

22.03.2018 12:39 — Разное | Tut.by  
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18 апреля в Минске пройдет встреча с известным норвежским писателем Эрлендом Лу. Мероприятие состоится в ивент-пространстве Space в рамках фестиваля «Паўночнае ззянне».


Фото с сайта preslicavanje.blogspot.com.by

Мировую известность Эрленд Лу получил после публикации своего второго романа «Наивно. Супер». Также в числе прочих работ автора книги «Лучшая страна в мире», «Грузовики «Вольво», «У».  

В рамках встречи у минчан будет возможность пообщаться с писателем о скандинавской литературе, творчестве Лу, кино, а также задать любые вопросы.

​Когда: 18 апреля, 19.00.

Где: ивент-пространство Space.

Сколько: бесплатно.

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие состоится в ивент-пространстве Space в рамках фестиваля "Паўночнае ззянне".
 
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