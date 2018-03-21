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В Минск приедет автор романа "Наивно. Супер" Эрленд Лу. Вход на встречу - бесплатный
18 апреля в Минске пройдет
Мировую известность Эрленд Лу получил после публикации своего второго романа «Наивно. Супер». Также в числе прочих работ автора книги «Лучшая страна в мире», «Грузовики «Вольво», «У».
В рамках встречи у минчан будет возможность пообщаться с писателем о скандинавской литературе, творчестве Лу, кино, а также задать любые вопросы.
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Мероприятие состоится в ивент-пространстве Space в рамках фестиваля "Паўночнае ззянне".
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