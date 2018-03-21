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В Минске водитель Volkswagen при повороте налево не пропустила Kia: пострадали три человека
ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадали три человека, произошло на пересечении улиц Есенина и Рафиева вечером 21 марта, сообщили агентству «
— Около 21.00 водитель Volkswagen ехала по улице Есенина со стороны улицы Громова и при повороте налево на улицу Рафиева на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу встречному Kia, который следовал в прямом встречном направлении также на зеленый, — рассказала представитель ГАИ Любовь Трепашко.
В результате ДТП оба водителя и пассажир Kia получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла вечером 21 марта на пересечении улиц Есенина и Рафиева.
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