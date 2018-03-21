Виды соусов для суши - выбираем пикантные дополнения к японским блюдам



Традиционная для Японии еда — суши — стала одним из самых популярных блюд, часто заказываемых в ресторанах, а быстрая доставка суши в Минске дает возможностью насладиться любимыми видами роллов и суши в комфортной домашней обстановке. Следует отметить, что в японской кухне большое значение придается соусам и маринованным овощам, которые являются ярким дополнением, важной составляющей блюд, подчеркивая, раскрывая их индивидуальность. Одни придают им пикантность, легкую остроту, выгодно подчеркивают вкус, аромат еды, другие наполняют сладковато-пряной ноткой традиционную рыбные, мясные блюда. Наша статья о том, какие виды соусов для суши подаются.

Традиционный соевый соус





Без соевого соуса сложно представить суши. Соевый соус используется для мариновки морепродуктов, мяса, в качестве салатной заправки, подается как дополнение к готовым блюдам. Его соленый вкус заменяет необходимость использования соли в процессе приготовления еды. Благодаря количеству его разновидностей — ему по праву является универсальным.

Делается он на основе отвара, получаемого из бобов, пшеничных (ячменных) зерен, соли, проходящих стадию длительного брожения. Цвет, вкус получаемого соуса напрямую зависит от времени брожения бобовой смеси.

В составе качественного соевого соуса не должно быть ни ароматизаторов, ни красителей.

Соус «Унаги»





«Унаги» делается на основе соевого с добавлением рисового вина, сахара. Его пряный сладковато-соленый вкус выигрышно подчеркивает рецепты, в состав которых входит морской угорь. Вкус рыбных блюд, сочетаясь с «Унаги», приобретает восточный неповторимый акцент. Унаги зачастую используют при сервировке, подаче одноименных ролов, суши «Дракон», других ролов, в состав которых входит угорь.

«Терияки»





«Терияки» — классический японский соус, готовящаяся на основе соевого, рыбного соусов с добавлением разнообразных овощей: имбиря, чеснока и других. Используется для маринада мяса, рыбы, готовящихся на гриле. Еда, заправленная терияки, имеет насыщенный пряный, подкопченный, чуть сладковатый привкус.

Кунжутный соус





Кунжутный, или ореховый, соус — неизменный спутник многих блюд японской кухни, салатов, суши и роллов. В состав его входят семена кунжута, соевые бобы, пшеница, кукуруза, яйца, сахар, грибы шиитаке. Для остроты иногда добавляется чеснок. Вкус соуса кисловато-соленый с ореховыми нотами.

Соус «Кимчи»





«Кимчи» — густая овощная заправка, сделанная на основе имбиря, яблок, с добавлением красного острого перца, разнообразных пряностей. Соус восходит корнями к национальной корейской кухне, но за необычный вкус полюбилась и другим жителям азиатских стран. Добавляется к рису для суши, роллов, используется в качестве острой заправки для рыбных, мясных блюд. Употребляется как составляющая часть других сложных маринадов. Вкус соуса «Кимчи» жгуче-острый, дополненный нотками и ароматом фруктов.

«Спайси»





«Спайси» — острый соус, используемый в традиционных японских блюдах. Служит альтернативой классической соевой заправке в салатах, маринадах для морепродуктов, мяса. Делается он на основе пасты «Кимчи», с добавлением японского майонеза «Кюли».

Японские заправки не только вкусные, но и полезные. Соусы восточной кухни являются низкокалорийными. В них сочетаются натуральные компоненты, пряности, умеренная острота.

Виды соусов для суши не ограничиваются перечисленными вариантами. Их разнообразие намного ярче и сможет удивить каждого гурмана: чтобы в это убедиться, посетите суши-бар в Минске , который вы найдете на TAM.BY.