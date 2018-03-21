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Частная история из большого спора за землю. Как многодетная семья может остаться без дома

22.03.2018 12:57 — Разное | Tut.by  
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Жители Северного поселка в Заводском районе Минска уже восемь лет спорят с властями за свои дома. Город хочет снести частный сектор вдоль улиц Байкальской, Иркутской, Хабаровской, Артема и в Грибном переулке. Здесь построят многоэтажки, таунхаусы, многофункциональный комплекс и многоуровневую парковку. Но местные против.

Многодетная семья Светланы и Руслана только в октябре 2017 года переехала из квартиры в Малиновке в свой дом в Северном поселке. Но оказалось, что у города на эти земли другие планы.

— Я улучшала свои жилищные условия, я дом строила на десятилетия! Я переехала жить в частный, собственноручно построенный дом из квартиры для того, чтобы мне этот дом снесли и потом опять же предоставили в качестве компенсации квартиру? — говорит Светлана.

Частная история большого спора за землю — в нашем видео.

 

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Теги: Минск
 
 
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Жители Северного поселка в Заводском районе Минска уже восемь лет спорят с властями за свои дома. Город хочет снести частный сектор вдоль улиц Байкальской,...
 
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