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Частная история из большого спора за землю. Как многодетная семья может остаться без дома
Жители Северного поселка в Заводском районе Минска уже восемь лет
Многодетная семья Светланы и Руслана только в октябре 2017 года переехала из квартиры в Малиновке в свой дом в Северном поселке. Но оказалось, что у города на эти земли другие планы.
— Я улучшала свои жилищные условия, я дом строила на десятилетия! Я переехала жить в частный, собственноручно построенный дом из квартиры для того, чтобы мне этот дом снесли и потом опять же предоставили в качестве компенсации квартиру? — говорит Светлана.
Частная история большого спора за землю — в нашем видео.
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Жители Северного поселка в Заводском районе Минска уже восемь лет спорят с властями за свои дома. Город хочет снести частный сектор вдоль улиц Байкальской,...
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