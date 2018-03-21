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Тунеядцев могут лишить господдержки при строительстве жилья
Белорусы, которые не участвуют в финансировании госрасходов, могут лишиться права господдержки при строительстве жилья. Об этом заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль на республиканском практическом форуме «Инновации в строительстве» 22 марта в Минске,
«Ведется разработка нормативно-правовых актов, которые связаны в том числе с декретами президента № 3 и 1 („О предупреждении социального иждивенчества“ и „О содействии занятости“. — БелаПАН.) в части регулирования оказания государственной поддержки для граждан, занятых и незанятых в экономике, — сказал он. — Я пока не уполномочен более подробно сказать, потому что документ находится в стадии согласования, он очень комплексный — не только Министерства архитектуры и строительства касается, но и министерств труда, финансов, экономики и так далее».
Александр Горваль напомнил, что в декрете № 1, который внес изменения в декрет № 3, «есть такая позиция — рассмотреть вопрос об ограничении оказания господдержки гражданам, которые не заняты в экономике».
«Сейчас эти процедуры отрабатываются, Минтруда отрабатывает категории граждан, которые будут относиться к незанятым в экономике. И в зависимости от того, кто будет включен в этот перечень, будет корректироваться законодательство по оказанию господдержки в части либо предоставления, либо ее непредоставления», — сказал Александр Горваль.
Напомним, 25 января Александр Лукашенко
Однако в документе не прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это предстоит к 1 апреля определить правительству.
Белорусы, которые
Власти
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Обновленный декрет по тунеядцам находится в стадии согласования министерств - архитектуры и строительства, труда, финансов, экономики.
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