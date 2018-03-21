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В Поставском районе пьяный на Audi насмерть сбил женщину, врезался в фуру и бетонную стену

22.03.2018 13:15 — Разное | Tut.by  
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Поставский РОСК возбудил уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.


Фото: УГКСЭ по Витебской области

Установлено, что 21 марта после распития спиртных напитков житель г. п. Воропаево управлял автомобилем Audi 80. В 17.40 в районе дома № 5 по улице Ленинской он совершил наезд на шедшую по обочине в попутном направлении местную жительницу. После чего автомобиль врезался в фуру, которая была припаркована на противоположной стороне дороги, а затем в бетонную стену.


Фото: УГКСЭ по Витебской области

В результате ДТП 55-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель Audi не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Фото: УГКСЭ по Витебской области

— 44-летний водитель задержан. После проведения первоначальных следственных действий с его участием следователи планируют предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед прокурором об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Светлана Сахарова.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, или располагающим какой-либо информацией об аварии, сообщить об этом в Поставский РОСК по телефонам: 8 02155 27−7−66, 8 029 596-21-48.

 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного...
 
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