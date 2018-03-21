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В Поставском районе пьяный на Audi насмерть сбил женщину, врезался в фуру и бетонную стену
Поставский РОСК возбудил уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Установлено, что 21 марта после распития спиртных напитков житель г. п. Воропаево управлял автомобилем Audi 80. В 17.40 в районе дома № 5 по улице Ленинской он совершил наезд на шедшую по обочине в попутном направлении местную жительницу. После чего автомобиль врезался в фуру, которая была припаркована на противоположной стороне дороги, а затем в бетонную стену.
В результате ДТП 55-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель Audi не пострадал.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— 44-летний водитель задержан. После проведения первоначальных следственных действий с его участием следователи планируют предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед прокурором об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Светлана Сахарова.
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного...
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