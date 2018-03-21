ИП обяжут платить 35% от заработанных денег?

Проект указа, обязывающего индивидуальных предпринимателей отдавать в казну 35% от всей суммы денег, которую они заработали, находится на этапе согласования.

В настоящее время, согласно закону, до 1 марта владельцы малого и частного бизнеса должны были уплатить в Фонд социальной защиты 35% от годовой минимальной зарплаты в стране. В 2018 году сумма взносов составила 1113 рублей.

Указ предусматривает, что о своих пенсионных накоплениях, выплачиваемых из ФСЗН, должны позаботиться и те граждане, которые получают доходы от ремесленной деятельности, владельцы агроусадьбы и самозанятые граждане. Согласно действующему законодательству они обязаны уплачивать только единый налог.

В случае принятия нового указа суммы существенно возрастут у тех ИП, которые имеют большой доход. Те владельцы бизнеса, которые зарабатывают мало или совсем не зарабатывают, получат большое послабление.

В данном случае у ИП, работающих по УСН и уплачивающих налог с оборота, нагрузка вырастет до 40% и выше.

Вместе с тем, предприниматели, работающие по контракту, не платят взносы в ФСЗН, это делают за них работодатели.