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ИП обяжут платить 35% от заработанных денег?

22.03.2018 13:28 — Разное | БДГ  
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Проект указа, обязывающего индивидуальных предпринимателей отдавать в казну 35% от всей суммы денег, которую они заработали, находится на этапе согласования.

В настоящее время, согласно закону, до 1 марта владельцы малого и частного бизнеса должны были уплатить в Фонд социальной защиты 35% от годовой минимальной зарплаты в стране. В 2018 году сумма взносов составила 1113 рублей. 

Указ предусматривает, что о своих пенсионных накоплениях, выплачиваемых из ФСЗН, должны позаботиться и те граждане, которые получают доходы от ремесленной деятельности, владельцы агроусадьбы и самозанятые граждане. Согласно действующему законодательству они обязаны уплачивать только единый налог.

В случае принятия нового указа суммы существенно возрастут у тех ИП, которые имеют большой доход. Те владельцы бизнеса, которые зарабатывают мало или совсем не зарабатывают, получат большое послабление.

В данном случае у ИП, работающих по УСН и уплачивающих налог с оборота, нагрузка вырастет до 40% и выше.

Вместе с тем, предприниматели, работающие по контракту, не платят взносы в ФСЗН, это делают за них работодатели.

 
 
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Проект указа, обязывающего индивидуальных предпринимателей отдавать в казну 35% от всей суммы денег, которую они заработали, находится на этапе согласования.
 
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