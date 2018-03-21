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87-летняя бабушка рисует пейзажи мышкой в Paint

22.03.2018 13:55 — Разное | Tut.by  
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87-летняя Конча Гарсия Саера (Concha Garcia Zaera) из Валенсии рисует детализированные пейзажи в Microsoft Paint. Она освоила программу, когда дети подарили ей компьютер, и с тех пор создает картины без остановки, рассказывает Bored Panda.


Изображение: conchagzaera / instagram.com

«Мой муж заболел, я должна была заботиться о нем, поэтому не могла часто выходить из дома, — рассказала она изданию El Mundo. — Я начала рисовать понемногу: сначала дом, на следующий день добавила гору. Шаг за шагом я добавляла детали, в итоге результат был очень красивым».

На одну картину уходит около двух недель, женщина работает обычной мышкой. «У меня вообще нет воображения, поэтому я вдохновляюсь открытками, которые присылал мне мой муж или другими рисунками, которые мне нравятся», — рассказала она Vanguardia.

Сначала Саера публиковала свои работы в Facebook, а после внучка предложила завести Instagram. 9 марта у нее было около 300 подписчиков, а на момент публикации заметки — уже более 134 тысяч. «Я не очень хорошо понимаю, почему мои рисунки привлекают столько внимания, — говорит женщина. — Мне кажется, это очень простые вещи».


Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

Изображение: conchagzaera / instagram.com

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