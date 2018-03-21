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87-летняя бабушка рисует пейзажи мышкой в Paint
87-летняя Конча Гарсия Саера (Concha Garcia Zaera) из Валенсии рисует детализированные пейзажи в Microsoft Paint. Она освоила программу, когда дети подарили ей компьютер, и с тех пор создает картины без остановки, рассказывает
«Мой муж заболел, я должна была заботиться о нем, поэтому не могла часто выходить из дома, — рассказала она изданию
На одну картину уходит около двух недель, женщина работает обычной мышкой. «У меня вообще нет воображения, поэтому я вдохновляюсь открытками, которые присылал мне мой муж или другими рисунками, которые мне нравятся», — рассказала она
Сначала Саера публиковала свои работы в Facebook, а после внучка предложила завести
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На одну картину уходит около двух недель.ф
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