"Живут от аванса до зарплаты". В Литве предлагают платить зарплату 4 раза в месяц

В парламенте Литвы зарегистрирована поправка, в соответствии с которой зарплаты работникам платили бы 4 раза в месяц, т.е. каждую неделю, сообщает ru.delfi.lt. Принять изменения предлагается для того, чтобы работники жили от зарплаты до аванса и реже брали быстрые кредиты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Многие люди живут от зарплаты до зарплаты. В последнее время их становится все больше, мы видим, как быстро увеличивается социальная разобщенность и нищета. Люди живут от аванса до зарплаты, от зарплаты до аванса и так снова тянется до зарплаты. А если денег не хватает, часто берут быстрые кредиты. Было бы логично в данном случае расширить возможность работников получать зарплату чаще, — сказал депутат Ремигиюс Жемайтайтис. — Почему бы не воспользоваться практикой некоторых стран, где зарплату платят каждую неделю? Почему не предоставить жителям возможность чаще получать зарплату? Если есть возможность получать зарплату не 2, а 1 раз в месяц, надо бы предоставить возможность получать зарплату чаще, например каждую неделю.

Согласно Трудовому кодексу, сейчас зарплату в Литве платят два раза в месяц — аванс и зарплату. По желанию работника зарплату могут платить раз в месяц.

Поправку зарегистрировали депутаты «Порядка и справедливости». Ремигиюс Жемайтайтис считает, что надо узаконить такое положение в Трудовом кодексе.

Конкретные сроки выплаты зарплаты, место выплаты и порядок установлены в коллективных рабочих соглашениях. Однако, по словам Жемайтайтиса, немногие работники могут включить в такое соглашение более частое получение зарплаты.

«Мы понимаем, что наша инициатива не решит проблему нищеты и увеличения социальной разобщенности. Важнее было бы принять такое решение, которое способствовало бы повышению уровня жизни, повышению зарплат, — сказал Ремигиюс Жемайтайтис.