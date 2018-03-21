ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Живут от аванса до зарплаты". В Литве предлагают платить зарплату 4 раза в месяц

22.03.2018 13:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В парламенте Литвы зарегистрирована поправка, в соответствии с которой зарплаты работникам платили бы 4 раза в месяц, т.е. каждую неделю, сообщает ru.delfi.lt. Принять изменения предлагается для того, чтобы работники жили от зарплаты до аванса и реже брали быстрые кредиты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Многие люди живут от зарплаты до зарплаты. В последнее время их становится все больше, мы видим, как быстро увеличивается социальная разобщенность и нищета. Люди живут от аванса до зарплаты, от зарплаты до аванса и так снова тянется до зарплаты. А если денег не хватает, часто берут быстрые кредиты. Было бы логично в данном случае расширить возможность работников получать зарплату чаще, — сказал депутат Ремигиюс Жемайтайтис. — Почему бы не воспользоваться практикой некоторых стран, где зарплату платят каждую неделю? Почему не предоставить жителям возможность чаще получать зарплату? Если есть возможность получать зарплату не 2, а 1 раз в месяц, надо бы предоставить возможность получать зарплату чаще, например каждую неделю.

Согласно Трудовому кодексу, сейчас зарплату в Литве платят два раза в месяц — аванс и зарплату. По желанию работника зарплату могут платить раз в месяц.

Поправку зарегистрировали депутаты «Порядка и справедливости». Ремигиюс Жемайтайтис считает, что надо узаконить такое положение в Трудовом кодексе.

Конкретные сроки выплаты зарплаты, место выплаты и порядок установлены в коллективных рабочих соглашениях. Однако, по словам Жемайтайтиса, немногие работники могут включить в такое соглашение более частое получение зарплаты.

«Мы понимаем, что наша инициатива не решит проблему нищеты и увеличения социальной разобщенности. Важнее было бы принять такое решение, которое способствовало бы повышению уровня жизни, повышению зарплат, — сказал Ремигиюс Жемайтайтис.

Читайте также:
«Не поняли, за что расписались». Минчане жалуются, что их заставляют ставить видеокамеры во дворе
«Не продукты дорогие, а зарплаты низкие». Жители Хотимска о ценах, на которые жаловался президент
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В парламенте Литвы зарегистрирована поправка, в соответствии с которой зарплаты работникам платили бы 4 раза в месяц, т.е. каждую неделю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь вводит лицензирование экспорта льноволокна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край
22.03.2018
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Браславская звезда

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика