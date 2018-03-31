Насвай: одни наживают капиталы, другие проблемы со здоровьем и законом

В прошлом году на Гомельщине сотрудники наркоконтроля изъяли насвая больше, чем во всех остальных областях республики вместе взятых. На какие уловки идут продавцы некурительной смеси? Какие проблемы с законом и здоровьем грозят покупателям?Что остановит нелегальный бизнес? Во всех этих «табачных» вопросах разбиралась корреспондент «Гомельскай праўды».

Рынок в шоке





В представлении некоторых насвай — безобидная среднеазиатская махорка, с той лишь разницей, что ее не курят, а закладывают за губу. Ложные стереотипы о безвредности зелья играют на руку незаконным торговцам. На Гомельщине борьбу с нелегальным бизнесом ведут сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома. Как отмечают правоохранители, с августа 2016 года наказание за насвай ужесточили. Административная ответственность грозит не только продавцам, но и покупателям. Стало ли меньше зелья на рынке? Парадоксально, но нет.







— С ужесточением наказания торговцы стали более изощренными, — отмечает старший опер­уполномоченный управления по наркоконтролю Александр Шашолка. — Крупные бизнесмены не хотят проблем с законом, шифруются. Привозят зелье оптом, сбывают реализаторам, те — другим реализаторам. Для продажи на рынке используют продавцов, которые с собой много товара не носят. Практически всех торговцев мы знаем в лицо, и они нас знают. Это, конечно, осложняет работу.





Однако наркоборцы не ослабляют хватку. Всего за два месяца текущего года изъято более 350 ки­лограммов насвая — считай, половина прошлогоднего «урожая».





— Недавно познакомили продавцов насвая с нашей новой сотрудницей, чем повергли их в шок, — улыбается Александр Шашолка. — Немецкая овчарка Дора из кинологической службы безошибочно указала в сугробах на схроны с зельем, которые сделали реализаторы. А скоро применим еще новые подходы.





Буквально в минувшее воскресенье сотрудники наркоконтроля изъяли крупную партию насвая — 38 килограммов. Задержанный мозырянин уже не раз попадался с компаньоном на перевозке и хранении. После неудачных попыток доставки товара из Москвы решили закупиться в Гомеле. Автомобиль с зельем остановили правоохранители. Горе-бизнесмен попал в изолятор временного содержания, потом схлопотал 12 суток ареста.





Самая крупная партия на памяти наркоборца — около тонны насвая, которую три года назад вез дальнобойщик брату — продавцу специй на Центральном рынке.





От штрафа до ареста





Каковы финансовые основы бизнеса? Считайте сами. 25-граммовый пакетик с насваем стоит три рубля. В Москве килограмм зелья можно купить за семь долларов, или 14 белорусских рублей. Если расфасовать и реализовать в Гомеле, выйдет около 120 рублей. Даже с учетом расходов прибыль очевидна. Продавцы не уходят с рынка, потому что выгодно. А покупатели — посколь­ку подсели на эту дрянь.





А теперь о рисках. Те, кто стоит на рынке, знают, что им светит. Если при задержании у них найдут до 50 граммов насвая, санк­ции предусматривают преду­преждение или штраф до двух базовых величин. Если более 50 граммов — штраф до 40 базовых (980 рублей) или арест до 15 суток с конфискацией выручки. «Был один деятель, — вспоминает оперативник, — думал, что со сломанной ключицей и в гипсе его не посадят в КПЗ за продажу насвая. Ошибся, посадили».





По решению суда можно лишиться и транспорта, на котором перевозили нелегальный груз. С 2016 года уже изъято три автомобиля — в Гомеле, Калинковичах и Жлобине. Нахождение под арестом ощутимо бьет по кошельку, лишает заработка. У многих продавцов семья, дети. Ребенок спросит: «Где папа?» А папа в КПЗ.





Когда у правоохранителей возникают сомнения по составу зелья, оно попадает на экспертизу. Основной вопрос — содержит ли наркотики. От полученных результатов зависит, какое наказание ждет правонарушителя: административное или уголовное.





Как сообщил официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев, за пять лет работы лаборатории гомельского управления ни в одном из образцов насвая не обнаружено наркотиков или психотропов. Состав, характерный для некурительного изделия: известь, табак, растительные добавки.





Насвай очень быстро вызывает привыкание, что выгодно продавцам. Среди покупателей этой гадости люди абсолютно разных профессий и возраста. По итогам одного из рейдов в числе задержанных потребителей оказались учащиеся, рабочие, спортсмены, даже главный инженер предприятия.





Административный протокол нередко становится сюрпризом для «некурильщиков». Те, кто хотят «закинуться», должны понимать: за трехрублевый пакетик грозит штраф до 49 рублей. В практике правоохранителей были случаи, когда молодые люди чуть в обморок не падали, когда их оформляли. Так, учащийся никогда не нарушал закон, видел милиционеров только издалека. А тут попался, сидит и трясется от страха: узнают родители, в колледже, да еще и пятно на биографии останется. В 2017 году в области изъято свыше 645 килограммов насвая, что на 228 больше, чем в 2016-м. Всего по республике за прошлый год из незаконного оборота выведено 1123 килограмма насвая, рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов. Вряд ли на ситуацию влияет географическое положение, граница с Россией. Для сравнения: за прошлый год в Витебской области было изъято почти 35 килограммов серо-зеленых гранул, в соседней Могилевской — всего 2,3 килограмма.— С ужесточением наказания торговцы стали более изощренными, — отмечает старший опер­уполномоченный управления по наркоконтролю Александр Шашолка. — Крупные бизнесмены не хотят проблем с законом, шифруются. Привозят зелье оптом, сбывают реализаторам, те — другим реализаторам. Для продажи на рынке используют продавцов, которые с собой много товара не носят. Практически всех торговцев мы знаем в лицо, и они нас знают. Это, конечно, осложняет работу.Однако наркоборцы не ослабляют хватку. Всего за два месяца текущего года изъято более 350 ки­лограммов насвая — считай, половина прошлогоднего «урожая».— Недавно познакомили продавцов насвая с нашей новой сотрудницей, чем повергли их в шок, — улыбается Александр Шашолка. — Немецкая овчарка Дора из кинологической службы безошибочно указала в сугробах на схроны с зельем, которые сделали реализаторы. А скоро применим еще новые подходы.Буквально в минувшее воскресенье сотрудники наркоконтроля изъяли крупную партию насвая — 38 килограммов. Задержанный мозырянин уже не раз попадался с компаньоном на перевозке и хранении. После неудачных попыток доставки товара из Москвы решили закупиться в Гомеле. Автомобиль с зельем остановили правоохранители. Горе-бизнесмен попал в изолятор временного содержания, потом схлопотал 12 суток ареста.на памяти наркоборца — около тонны насвая, которую три года назад вез дальнобойщик брату — продавцу специй на Центральном рынке.Каковы финансовые основы бизнеса? Считайте сами. 25-граммовый пакетик с насваем стоит три рубля. В Москве килограмм зелья можно купить за семь долларов, или 14 белорусских рублей. Если расфасовать и реализовать в Гомеле, выйдет около 120 рублей. Даже с учетом расходов прибыль очевидна. Продавцы не уходят с рынка, потому что выгодно. А покупатели — посколь­ку подсели на эту дрянь.А теперь о рисках. Те, кто стоит на рынке, знают, что им светит. Если при задержании у них найдут до 50 граммов насвая, санк­ции предусматривают преду­преждение или штраф до двух базовых величин. Если более 50 граммов — штраф до 40 базовых (980 рублей) или арест до 15 суток с конфискацией выручки. «Был один деятель, — вспоминает оперативник, — думал, что со сломанной ключицей и в гипсе его не посадят в КПЗ за продажу насвая. Ошибся, посадили».По решению суда можно лишиться и транспорта, на котором перевозили нелегальный груз. С 2016 года уже изъято три автомобиля — в Гомеле, Калинковичах и Жлобине. Нахождение под арестом ощутимо бьет по кошельку, лишает заработка. У многих продавцов семья, дети. Ребенок спросит: «Где папа?» А папа в КПЗ.Когда у правоохранителей возникают сомнения по составу зелья, оно попадает на экспертизу. Основной вопрос — содержит ли наркотики. От полученных результатов зависит, какое наказание ждет правонарушителя: административное или уголовное.Как сообщил официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев, за пять лет работы лаборатории гомельского управления ни в одном из образцов насвая не обнаружено наркотиков или психотропов. Состав, характерный для некурительного изделия: известь, табак, растительные добавки.Насвай очень быстро вызывает привыкание, что выгодно продавцам. Среди покупателей этой гадости люди абсолютно разных профессий и возраста. По итогам одного из рейдов в числе задержанных потребителей оказались учащиеся, рабочие, спортсмены, даже главный инженер предприятия.Административный протокол нередко становится сюрпризом для «некурильщиков». Те, кто хотят «закинуться», должны понимать: за трехрублевый пакетик грозит штраф до 49 рублей. В практике правоохранителей были случаи, когда молодые люди чуть в обморок не падали, когда их оформляли. Так, учащийся никогда не нарушал закон, видел милиционеров только издалека. А тут попался, сидит и трясется от страха: узнают родители, в колледже, да еще и пятно на биографии останется.





Есть спрос, будет предложение





В реализаторы в основном идут безработные, ранее судимые, любители выпить, есть даже несовершеннолетние. Что толкает на незаконный промысел?





Гомельчанин Антон попал в ОВД администрации Центрального района за продажу насвая. В беседе рассказал, что зарабатывает по 20 рублей в день. Для этого нужно сбыть 30 пакетиков. Реализатор не скрывает: покупателей много. В основном все постоянные. За полгода парня задержали уже третий раз.





В первый — оштрафовали на 30 базовых величин (735 рублей), во второй — арестовали на пять суток. Не думал, что все будет так строго: «Когда брали на работу, обещали легкие деньги, мол, стой и раздавай пакетики, может, раз в полгода получишь предупреждение от милиции». Сейчас живет в постоянном страхе, что снова поймают, дадут штраф. Любимая девушка не знает правды. Уверена, молодой человек работает грузчиком на рынке. К слову, свой товар Антон не употребляет, как пояснил: «Воняет очень сильно».





Виталия задержали за приобретение насвая. 25-летний гомельчанин рассказал, что никогда раньше не привлекался, попался в первый раз. Признался, попробовал насвай два года назад, когда стал заниматься спортом. Тренировался в клубе единоборств возле Центрального рынка. «Закинуться» предложили товарищи по татами. Попробовал раз, три, пять — втянулся. Пакетика хватает на неделю. По словам спортсмена, который, кстати, никогда не курил, практически все его знакомые после тренировки расслабляются насваем. О вреде не задумывался: считал, что гранулы состоят из травы и табака. Хотя видел, что у друзей начались проблемы с зубами и деснами. Виталий пытался бросить, не получилось. Думает, что задержание и штраф станут хорошим уроком, поводом соскочить.





Язвы, онкология, инфекции





Некоторые ошибочно полагают, что насвай — безопасная замена курению.





— Как и сигарета, это тот же табак, только еще в более вредной форме, — подчеркнула заведующая детско-подростковым отделением диспансеризации и медицинской реабилитации областного наркодиспансера Елена Палубец. — Если сигаретный дым наносит первый удар по легким, то насвай — по слизистой рта и желудку. Помимо табака, в состав насвая входят гашеная известь, зола растений, птичий помет или верблюжий кизяк. Известь воздействует на слизистую полости рта и в разы увеличивает всасывание никотина. Зависимость развивается быстрее.





Известь прожигает десны, слизистую и желудок, разрушает зубы. Постоянные язвы — прямой путь к онкологии языка, губы, гортани. Не стоит забывать, цивилизованного и контролируемого производства насвая не существует. Учитывая, что зелье содержит куриный помет, легко подхватить кишечную инфекцию, паразита, другую заразу, включая гепатит. Парни как будущие отцы должны задуматься: употребление зелья способствует развитию импотенции и бесплодию.





По словам Елены Палубец, арсенал медицинских средств позволяет побороть зависимость от насвая. Но по вопросам лечения еще никто не обращался.





К сожалению, насвай стал популярен среди молодежи. В подрост­ковое отделение часто поступает информация из органов внутренних дел о несовершеннолетних, которые привлекаются по статье за насвай. Эти ребята не остаются без внимания наркологической службы. Если проблема замечена вовремя, она успешно решается.





В прошлом году на профилактический учет поставили 16-летнего парня. Попался за хранение — у него в кармане милиция обнаружила пакетик насвая. На консультацию к наркологу пришел вместе с мамой. Женщина рассказала доктору, что находила в карманах у сына зеленые гранулы. Подростка поставили на профилактический учет, помогли избавиться от вредной привычки.









«С парнем поработал психолог, этого оказалось достаточно. Школьника сняли с учета, — отметила Елена Палубец. — В таком возрасте ребята впечатлительные, задержание милицией, приход к наркологу уже дают эффект. Родителям не нужно стесняться: заметили проблему, обратитесь с ребенком в наркодиспансер».





СОВЕТ ВРАЧА. По внешним признакам трудно определить, употребляет ли подросток насвай. Попросите его отвернуть губу. Грязно-зеленые остатки табака или язвочки во рту говорят о рассасывании смеси. Зелье относится к психоактивным веществам. Его потребление влияет на психику, появляются раздражительность, апатия, рассеянность. Проверьте карманы ребенка. Должно насторожить их содержимое: маленькие пакетики с гранулами темно-зеленого цвета либо шарики, палочки. Еще один симптом — «верблюжья» привычка постоянно сплевывать. «С парнем поработал психолог, этого оказалось достаточно. Школьника сняли с учета, — отметила Елена Палубец. — В таком возрасте ребята впечатлительные, задержание милицией, приход к наркологу уже дают эффект. Родителям не нужно стесняться: заметили проблему, обратитесь с ребенком в наркодиспансер».СОВЕТ ВРАЧА. По внешним признакам трудно определить, употребляет ли подросток насвай. Попросите его отвернуть губу. Грязно-зеленые остатки табака или язвочки во рту говорят о рассасывании смеси. Зелье относится к психоактивным веществам. Его потребление влияет на психику, появляются раздражительность, апатия, рассеянность. Проверьте карманы ребенка. Должно насторожить их содержимое: маленькие пакетики с гранулами темно-зеленого цвета либо шарики, палочки. Еще один симптом — «верблюжья» привычка постоянно сплевывать.

Судимость — не арест





По мнению правоохранителей, ситуацию с некурительным табаком кардинально изменит введение уголовной ответственности за хранение и реализацию. Отсечет примерно 90% продавцов на рынке. Идти в тюрьму за пакетик «махорки» — много желающих не найдется. Овчинка выделки не стоит, как, скажем, у наркодельцов.









За покупку трехрублевого пакетика насвая грозит административный протокол и штраф до 49 рублей

Административный протокол сегодня не сдерживает нелегальный насвайный бизнес. Статья не предусматривает повторности, а градация по весу позволяет продавцам избежать серьезного штрафа или ареста. На некоторых распространителей по 15 — 18 протоколов. Но торговлю сворачивать не собираются. Сами признаются правоохранителям: уйдут с рынка, когда введут уголовную ответственность.





Оперативник наркоконтроля уверен: закрывать глаза на насвай нельзя. Если человек совершает правонарушение, должен отвечать.





— Я вообще не понимаю, в чем удовольствие от насвая, — рассуждает Александр Шашолка. — С таким же успехом можно сходить на ферму, набрать пакет навоза, насыпать туда извести и каждый день по ложке есть. Те же сигареты, хоть и вредные, но какие-то стандарты проходят, производство контролируется. Что касается насвая, непонятно, из чего делают, как везут и хранят. Его изготавливают умельцы с сомнительной репутацией и в сомнительных условиях.









Крупнейшая за последнее время партия насвая — брат привез брату-продавцу специй









Почти тонна насвая доставлена в Гомель на фуре









Сосательный табак фасуется в пакеты весом примерно 25 граммов