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Почему комедию "Я худею" с уроженкой Светлогорска в главной роли не показывают в местном кинотеатре?

24.03.2018 — Разное | Ранак (Светлогорск)  
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Почему комедию "Я худею" с уроженкой Светлогорска в главной роли не показывают в местном кинотеатре?

Белорусский кинопрокат на минувшей неделе возглавляла российская комедия "Я худею" с белорусской актрисой Александрой Бортич в главной роли, сообщили в столичном УП "Киновидеопрокат".


Александра Бортич - уроженка Светлогорска. Правда, жила здесь сравнительно недолго, до трех лет. После развода родителей жила в Гродно с бабушкой, а потом уехала в Москву.

Комедия "Я худею" с Александрой вышла на большие экраны 8 марта и сразу возглавила рейтинги по кассовым сборам. Вот только в местном кинотеатре "Спутник" (Чирковичи) комедию не показывают.

Как объяснили нам сотрудники учреждения, дистрибьюторы мониторят те фильмы, которые могут или не могут взять валовый сбор.

"Здесь на месте мы не решаем, какие фильмы брать в прокат, мы подчиняемся Гомелю, - говорит собеседник. - Комедии "Я худею" у нас не будет."

С вопросом, почему же в нашем "Спутнике" нет фильма "Я худею" мы обратились в "Гомелькиновидеопрокат".

"Его и не могло там быть, потому что по требованию правообладателя фильм "Я худею" демонстрируют только в крупных кинотеатрах в ограниченном прокате, - рассказывает Галина Рагалевич, начальник отдела репертуарного планирования. - Все остальные маленькие киноотеатры должны были работать под фингарантию. К сожалению, сегодня кинотеатр в Чирковичах не обладает такими ресурсами, чтобы взять этот фильм. Поэтому картина вышла только в крупных кинотеатрах и трех залах на области - это Речица, Мозырь и Жлобин."   

 

К слову, в речицком кинотеатре "Беларусь" цена билета на фильм "Я худею" варьируется от 5 до 7 рублей (кресло, диван). 21 марта - последний день показа.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Белорусский кинопрокат на минувшей неделе возглавляла российская комедия "Я худею" с белорусской актрисой Александрой Бортич в...
 
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