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Команда Лукашенко выиграла 1-й этап республиканских любительских соревнований по хоккею
Хоккейная команда президента Беларуси победила в шестом туре в Барановичах соперников из Брестской области со счетом 8:4 и заняла первое место на предварительном этапе соревнований среди любительских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четыре шайбы в ворота Брестской области провел тренер солигорского «Шахтера» Олег Антоненко.
Команда главы государства одержала шесть побед в ходе сезона и с 12 очками вышла в плей-офф.
Четыре лучшие команды по итогам первой стадии сыграют в полуфинале турнира. Первые матчи пройдут 29 марта. В Минске команда президента Беларуси вновь сыграет с Брестской областью, а в Жлобине ледовая дружина Гомельского региона встретится с соперниками из Минской области.
Организаторами 11-х республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком.
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Хоккейная команда президента Беларуси победила в шестом туре в Барановичах соперников из Брестской области и заняла первое место на предварительном этапе...
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