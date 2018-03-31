Найти работу в Рогачёве – задача не из лёгких

В силу многих причин тяжёлый статус безработного может получить каждый из нас. Чтобы улучшить свою финансовую ситуацию, около 100 рогачёвцев собрались 21 марта у дверей центра занятости населения. Какие вакансии предложили наниматели на очередной ярмарке?

Для многих открытие омрачилось новостью, что по техническим причинам на ярмарку вакансий не смогли приехать представители Строительного управления № 122 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» из Солигорска. Но второй «гость» – работодатель из коллективного фермерского хозяйства «Славино Бай» отметил, что приехал в Рогачёв не зря. На выращивание ягод в деревне Броневичи Брестской области он пригласил 10 жителей нашего города.

Несколько человек предложило свою кандидатуру на местные предприятия: филиал № 9 ОАО «Гомельоблавтотранс» и филиал «Рогачёвский хлебозавод» ОАО «Гомельхлебпром». К сожалению, в данных организациях вакансии водителей с нужной категорией и опытом работы остались открытыми. Как и в Рогачёвском отделе Департамента охраны МВД. Кстати, если у вас есть знакомые парни до 26 лет, которые прошли службу в армии и умеют водить машину, посоветуйте им в ближайшее время обратиться в службу занятости.

– На сегодня за содействием в трудоустройстве к нам обратился 251 человек, – прокомментировала ситуацию главный специалист отдела занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Рогачёвского райисполкома Ирина Фомина. – Наниматели предлагают 313 вакансий, однако нужно понимать, что не всегда это работа на полную ставку. Мы изучаем анкеты, и как только появляется подходящая вакансия, предлагаем её людям, а дальше дело за нанимателем. За 2017 год мы трудоустроили до 70% обратившихся граждан.

Специалисты требуются и на сельскохозяйственные предприятия района. В цене сейчас ветврачи, агрономы, зоотехники, однако главным камнем преткновения является отсутствие жилья. Остаётся востребованной профессия механизатора. Стоит отметить, что управление всегда идёт навстречу и помогает в профподготовке кадров. Так, в апреле пройдёт набор трактористов в ГУДОВ «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачёвского райисполкома».

– Мы предоставляем возможность на базе учреждений образования Рогачёва, Жлобина и Гомеля получить рабочие специальности, например повара, продавца и кассира-контролёра, парикмахера, маляра-штукатура, машиниста котельной, – перечислила варианты главный специалист отдела занятости Светлана Суфранович. – Во время обучения выплачиваем стипендию, но только если безработный ежедневно посещает занятия и имеет удовлетворительные отметки. Мы также оплачиваем жильё или дорогу – после предъявления проездных документов. Если кто-то заинтересовался, телефон для справок 3-00-61. За прошлый год профподготовку прошло 80 человек. В этом году курсы по основам предпринимательской деятельности посетило 10 рогачёвцев, которые намерены открыть в регионе свой бизнес.

Несмотря на частые ярмарки вакансий, на Рогачёвщине найти работу всё же сложно. Совет Министров назвал территории с напряжённой ситуацией на рынке труда, и в Гомельской области рядом с Добрушским, Жлобинским, Лельчицким, Лоевским, Хойникским районами значится и наш Рогачёвский. По данным Белстата, численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите области, на конец января 2018 года составила 4,4 тысячи человек, что на 32,7% меньше, чем на конец января 2017 года. Наиболее высокий уровень зарегистрированной безработицы сложился в Ветковском (1,1%), Ельском и Октябрьском (0,9%) районах. В Рогачёвском районе он составил 0,7%.

Елена УДАРЦЕВА.

Фото

Василия РОГОЖНИКОВА.