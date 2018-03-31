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Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

26.03.2018 — Разное | Кировец  
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Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

Развитию физической активности, укреплению тела и духа очень способствуют занятия таэквондо — одного их видов корейского боевого искусства, которое обучает самообороне без применения оружия. Те, кто им занимаются, — выносливые, сильные, ловкие, умеющие в опасной ситуации постоять за себя и защитить других.

Вот уже восьмой год активно действует ОО «Бобруйская федерация таэквондо», которая включает в себя большую армию поклонников это вида единоборств самых разных возрастов. С началом текущего учебного года  таэквондо занимаются и юные кировчане. Занятия проходят на базе СШ №1 и пользуются огромной популярностью у ребят. Приятно отметить, что есть у них уже и успехи, несмотря на такой короткий промежуток времени с начала первых уроков.

Недавно в Бобруйске прошел открытый турнир по таэквондо ITF (Bobruisk Open-2018). Он включал личные, парные и командные соревнования по хёнгам (комплексным упражнениям), а также личные соревнования по массоги (спарринг). В представительном турнире принимали участие юные спортсмены из Гомеля, Калинкович, Жлобина, Глуска, Елизово, Крупок, Бобруйска и Кировска.

Команда кировчан выступала в составе 7 учащихся СШ №1 и одного представителя СШ №2 им. К.П.Орловского Семена Каминского — самого юного из всех. Ребята не только не «затерялись» в спаррингах, но и показали отличные результаты. В возрастной категории 5-6 лет Семен Каминский (1-й класс) занял 2 место, среди ребят в возрасте 7-8 лет и весовой категории да 26 кг 3-е место занял Богдан Михайлов (2-й класс).

В весовой категории свыше 34 кг победу одержал Дмитрий Каранкевич (3 класс), а «серебро» досталось Артему Иванову (2 класс).

У мальчиков 9-10 лет в весовой категории свыше 35 кг 3 место занял Константин Лукашов (4 класс).

У девочек 9-10 лет в весовой категории до 26 кг победительницей стала Кристина Финевич (4 класс). А ее брат Владислав (также 4 класс) выиграл «золото» в весовой категории  до 36 кг.

В возрасте 11-13 лет и весовой категории свыше 40 кг у кировчан также медаль: 3 место завоевал Владислав Абразович (6 класс).

Таким образом, все 8 кировских юных таэквондистов вернулись домой с наградами — радостные и счастливые. Дебют — более чем успешный, и, хочется верить, главные победы у ребят еще впереди.

Евгений ХРОЛ, тренер ОО «Бобруйская федерация таэквондо».  

Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

Таэквондо: великолепный дебют юных кировчан

 
Теги: Гомель
 
 
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Развитию физической активности, укреплению тела и духа очень способствуют занятия таэквондо — одного их видов корейского боевого искусства, которое...
 
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