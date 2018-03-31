Добрушанка Ядвига Цуканова дружит с районкой почти 70 лет

Дружбе Ядвиги Цукановой и районки – 69 лет. Первый номер из почтового ящика подписчица забрала вскоре после переезда в райцентр. Из крохотного поселка Печёнки Могилевской области она приехала в Добруш вслед за мужем. Петра Ивановича распределили сюда после курсов при Речицком техникуме, где супружеская пара и познакомилась.

– Я только окончила библиотечное отделение Могилевского культпросветучилища. За хорошие оценки в аттестате и отличную характеристику меня хотели направить на должность заведующей библиотекой в Жлобин, – рассказывает Ядвига Цуканова. – Накануне распределения знакомые рассказали: там здание только строится. Фонд в несколько сотен книг размещен в частной квартире. Тут не только библиотекарем, прорабом нужно было стать. Не мое это! Зато однокурсница, получившая распределение в Речицу, только обрадовалась, когда я предложила поменяться направлениями на работу.

Молодому фронтовику Петру статная и начитанная Ядя приглянулась после первой встречи среди книжных полок. С тех пор не проходило и дня, чтобы студент Цуканов не посещал библиотеку. То журнал «Крокодил» листает, то передовицу «Правды» изучает час напролет. Тяга к чтению и сблизила молодых людей. Потом пришла и любовь.

– Прогуливаясь, часто обсуждали новости, прочитанные в газете. Петя больше интересовался политикой и достижениями народного хозяйства. Мое внимание привлекали статьи об огородничестве и медицине. Последнее – дань детской мечте о белом халате. После школы пробовала поступить в медучилище – не прошла по конкурсу, – вспоминает собеседница.

– В нашей деревеньке в десять дворов прессу никто не получал. Первый раз подписалась в Добруше на «Зару камунізма». С тех пор неизменно продлеваю дружбу с районкой. Даже несмотря на то, что с 1952 года работала заведующей детской библиотекой и получала свежие номера районки для подшивки, домой всегда выписывала личный экземпляр. Муж изучал его от корки до корки. Когда зрение Петра Ивановича упало, я садилась рядом с ним и читала газету вслух.

Стопки старых номеров «Сталінца», «Ленінца» и «Добрушскага краю» со временем перекочевали из дома в сарай. Но заботливо вырезанные статьи о себе, муже, о том, что интересно, все еще хранятся в ящике комода.

Продлевать подписку Ядвиге Александровне помогает почтальон Люба. Ее пенсионерка ждет с таким же нетерпением, как и свежий номер районки.

Ольга САВИЦКАЯ

На снимке: Ядвига Цуканова

Фото Евгения УСТИНОВА