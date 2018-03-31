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Появится ли в Бресте крематорий?

28.03.2018 14:14 — Разное | Заря (Брестская обл.)  
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Этот вопрос, начиная с прошлого века и по сей день, мне периодически приходится слышать. А один из собеседников якобы слышал, что крематорий будут строить на…Тришинском кладбище! Забегая вперед, скажу: нет и нет!  

В культурно-исторических традициях некоторых народов, давайте вспомним, предание тел умерших огню естественно и обусловлено их верой, а следовательно, и их суждениям о загробной жизни. А в нашей сегодняшней действительности…

Помнится, поразил меня один факт, который позволю себе привести. Любителям фантастики не надо объяснять, кто такие братья Стругацкие. Старший брат, Аркадий, умер достаточно давно, а младший, Борис, – в ноябре 2012 года. Был он, кстати, по профессии астрономом, работал в Пулковской обсерватории. После  смерти кремирован. Так вот: согласно волеизъявлению непревзойденного фантаста, его прах (вместе с прахом его супруги) в 2014-м был развеян над Пулковскими высотами. Хоть чуточку ближе к своим возлюбленным звездам стал, подумалось мне… 

Но это – в России. А что же – в Беларуси, в Бресте? 

Появится ли в Бресте крематорий?

От одной из задавших вопрос о кремировании услышала: мне бы хотелось, чтобы мой прах развеяли… над  Мухавцем! Однако, как известно, крематория в областном центре нет. И в обозримом будущем, кажется, не будет. Почему? Вот здесь обращаемся вновь к Алексею Шевердину. 

– Вопрос о том, почему в Бресте нет крематория, и я также слышу с тех пор, как стал работать директором КУП «Брестское спецпредприятие», – говорит Алексей  Владимирович. – Действительно, почему? Да потому, что, согласно нашим нормативным документам, это сооружение целесообразно строить лишь в так называемых городах-«миллионниках», т.е. тех, где население не менее одного миллиона жителей. На сегодняшний день в нашей стране такой – только Минск, где единственный в стране крематорий  был открыт 1 августа 1986 года.

Но и с тех давних пор он никогда не был полностью загружен (сейчас – порядка 60%). Свою волю быть после смерти кремированными изъявляют преимущественно жители столицы; регионы же пока к этому морально не готовы.

В то же время  кремация людей различных вероисповеданий куда более активно востребована в странах Европы, в крупных российских мегаполисах. И, кстати, как раз из России тела усопших привозят в Минск для этого, поскольку цены на процедуру кремирования у нас ниже. 

Что касается Бреста, то тема наличия крематория давно обсуждалась, имеются потенциальные инвесторы, однако... А по поводу развеивания праха… таких случаев у нас еще не было.

Появится ли в Бресте крематорий?

– Для тех, кого данная тема интересует,  давайте точно обозначим, в какую сумму обходится кремирование?

– Представьте себе, даже немного дешевле, чем традиционное захоронение. Потому что, к примеру, дорогие лакированные гробы на кремацию не принимаются, венки – также. Сама кремация – в среднем где-то 300 рублей, плюс еще столько же – доставка тела в Минск и урны с прахом обратно.

Сопоставьте полученную  сумму с государственным пособием на погребение – так его хватает, даже с избытком. В общем, выгоднее получается, во-первых,  экономически, а во-вторых, при подзахоронении урны – никаких проблем с просадкой, наклоном памятника в будущем; кроме того, и новый памятник можно установить практически сразу, а не ожидая год. 

И такое подзахоронение можно произвести на любом кладбище, включая даже такое старое, как Тришинское. Единственное – этот вопрос должен решаться в официальном порядке, а то ведь бывали случаи, когда люди, не поставив нас в известность, производили подзахоронение самовольно. Так поступать ни в коем случае нельзя! Иначе будет сведен на нет весь учет и опять будет непонятно, кто, где и когда захоронен.

Появится ли в Бресте крематорий?

– В такой непростой теме есть один весьма деликатный момент: вера…

– Да, это и является тем самым «камнем преткновения». поскольку белорусы в целом – верующие православные люди. И когда года два назад я поднял этот вопрос в Брестской епархии, то мы не менее шести раз собирались и обсуждали кремирование; возникла большая полемика, множество споров было, высказывались и «за», и «против». 

С одной стороны, все мы по закону имеем право на такой способ упокоения. С другой – как же быть с обрядом отпевания усопшего, коль был он при жизни человеком верующим, православным? В итоге  принято решение: отпевать умершего (либо согласно его прижизненного волеизъявления, либо по решению близких родственников) можно лишь в исключительных случаях (до кремации) и то – после предварительной доверительной и убедительной беседы священнослужителей с этими родственниками. И при этом  четко оговорено непременное условие: захоронение урны с прахом тела, над которым совершен обряд отпевания, должно производиться только в землю.

Появится ли в Бресте крематорий?

– Еще возник вопрос, который, как мне известно, пока «завис». А именно – о строительстве в областном центре колумбария.

– Очень, должен сказать, непростой вопрос. В крупных городах, где есть крематорий,  возводят и колумбарий. Однако в Бресте в этом нет смысла.

Конечно, наше предприятие может возвести это сооружение практически за месяц, но… я считаю, сначала эту тему надо с помощью СМИ, интернета вынести на обсуждение, провести социологический опрос и уже тогда, сделав вывод, насколько люди к этому готовы, принимать решение.

К тому же есть еще варианты – не закрытое помещение, а колумбарная стена, гранитные тумбы… Я бы хотел установить такие тумбы (очень красивые, кстати) на центральной аллее на «Плоске». Поскольку эта аллея все равно пустует. Но пока решил отложить эту идею. Да и есть ли в том нужда сегодня, когда осуществить кремирование своего тела после смерти изъявляют всего-то 1-2 человека в полугодие? 

Об отношении православной церкви к кремации можно узнать из документа «О христианском погребении усопших», принятого 15.05.2015 г. Священным Синодом Русской Православной Церкви.

В данном документе говорится о том, что Церковь считает кремацию явлением нежелательным и не одобряет ее. Однако снисхождение к факту кремации может допускаться  лишь при наличии весьма объективных причин.

Погребение усопшего в землю связано с исконно христианской традицией. В указанном выше документе Русской Православной Церкви говорится: «Учитывая древнюю традицию благоговейного отношения к телу христианина как к храму Духа Святого, Священный Синод признает нормой захоронение почивших христиан в земле.» В учении Церкви о необходимости предавать усопших земле важный акцент ставится т на день всеобщего воскресения: «земля извергнет мертвецов» (Ис. 26:19), «посеянное в тлении восстанет в нетлении» (1 Кор. 15:42), «Дотоле же возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7).

Помимо ссылок на Священное Писание, в котором имеется множество указаний на погребение человека в землю, важную роль играет упомянутое благоговейное отношение христиан к телу усопшего. Сжигание тел являлось языческим обычаем, который был вытеснен христианской культурой. В огне сжигается все ненужное, а в землю часто кладут что-то весьма важное на сохранение. Полагая усопшего в землю, верующие люди указывают на то, что его тело является ценностью, храмом, в котором жила душа, и поэтому оно кладется в землю и находится там до дня всеобщего воскресения. В традиции Церкви по отношению к умершему человеку употребляется слово «усопший», т.е. уснувший до определенного срока, а именно до дня всеобщего воскресения.

Многие приводят суждения, что кремация является чем-то прогрессивным, современным, удобным, что с колумбарием гораздо меньше забот, чем с могилами, а кого-то, возможно, привлекает идея рассеять останки в том или ином месте, что с точки зрения верующего человека является вообще недопустимым. 

Церковь видит во всём этом удаление от наших исконных традиций, а также непонимание христианской культуры и мировоззрения, которые заменяются идеями удобства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С одной стороны, все мы по закону имеем право на такой способ упокоения. С другой – как же быть с обрядом отпевания усопшего, коль был он при жизни человеком...
 
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