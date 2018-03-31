На легких крыльях «Мечты»





«Мечта»–образцовый хорео­графический ансамбль ГУО «Детская школа искусств г. Кричева». Заместитель директора по воспитательной работе Марина Максимова рассказала, что юные танцоры – постоянные участники районных мероприятий, а еще они – лауреаты, дипломанты различных хорео­графических конкурсов, районных, областных, рес­публиканских, международных. Причем за все время существования ансамбля его участники получили более 300 различных дип­ломов. Ежегодно в копилку этого творческого коллектива прибавляется свыше 20 дип­ломов самого высокого дос­тоинства. Только за три месяца нынешнего года ансамбль завоевал еще пять дипломов престижных фестивалей и конкурсов. Дос­таточно сказать, что юным артистам из Кричева рукоплескали на открытом конкурсе юных исполнителей «Шаную цябе, Белая Русь», международном детском фес­тивале «Солнце. Радость. Красота» (Болгария), международном фестивале-конкурсе «Феерия танца» (Москва), международном фестивале «Черноморские звезды» (Сочи), конкурсе детского и молодежного творчества «Сияние талантов» (Санкт-Петербург), международном фес­тивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды столицы» (Москва), международном хореографическом конкурсе «Вдохновение» (Санкт-Петербург), международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі» (Могилев), открытом конкурсе искусств «Хрустальная лира» (Минск) и др.

Руководит ансамблем Анжела Жигрина. Это человек талантливый, самобытный хореограф, исключительно преданный любимому делу. На работу в Детскую школу искусств, тогда детскую музыкальную школу, пришла после окончания Могилевского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, теперь это Могилевский государственный музыкальный колледж. Начинала преподавателем по классу баяна. Одновременно училась в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова по специальности «Музыкальное искусство, ритмика и хореография». После окончания продолжила трудиться в школе. Тогда здесь был создан хореографический класс и одновременно детский хореографический ансамбль «Мечта».

Педагог всю себя посвящала работе с детьми. Результатом стали достижения воспитанников, победы в различных конкурсах. В результате в 2009 году детскому хореографическому ансамблю «Мечта» было присвоено звание «Образцовый». За годы существования ансамбля многие юные кричевляне не только приобщились к хореографическому искусству, но и получили путевку в творческую жизнь. Так, ученица Анжелы Жигриной Марина Раздобурдина после получения хореографического образования вернулась в Детскую школу искусств и преподает вместе со своим учителем. И теперь сама является руководителем детского хореографического ансамбля «Алькор». Многие участники ансамбля «Мечта» прежних лет преподают, танцуют в известных коллективах, в том числе и за рубежом.

А в ансамбль приходят новые юные кричевляне. Так, Анжела Василь­евна ведет подготовительную группу, в которой занимаются дети с четырех лет. В этом году в хореографическом классе – 68 воспитанников, многие из которых уже стали победителями различных фестивалей и конкурсов.

Сегодня участники образцового хореографического ансамбля «Мечта» отдыхают в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». С ним у юных хорео­графов из нашего города установились крепкие дружеские и творческие связи. Юные кричевляне отдыхают, учатся и, конечно же, выступают перед сверстниками и дают мас­тер-классы тем, кто заинтересовался хорео­графией. Вместе с ними – и любимый педагог. Анжела Жигрина за высокие творческие достижения дважды (в 2013-м и 2018-м) становилась Человеком года района. Но главное – это то, что ее уважают и любят дети, которым она уделяет все свое время. А те, кто под ее руководством добился высоких результатов, прославляют свою малую родину.

Владимир Далецкий.