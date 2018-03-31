Случаи кори регистрируют в Гомельской области

Минздрав сообщает об 11 зарегистрированных официально случаях кори.

Факты этого заболевания подтвердились в Гомеле, Гомельском районе и Жлобине.

Корью болеют одиннадцать взрослых и один ребенок. Прививок или сведений о вакцинации не было у восьми человек. Один заболевший в ориентировочные сроки заражения находится в Одесской области, где ранее были также зарегистрированы случаи кори.

В настоящее время 10 больных находятся на излечении в больнице, одного выписали. Состояние их на 28 марта оценивается как легкое или срдней тяжести.