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Случаи кори регистрируют в Гомельской области

29.03.2018 12:17 — Разное | БДГ  
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Минздрав сообщает об 11 зарегистрированных официально случаях кори.

Факты этого заболевания подтвердились в Гомеле, Гомельском районе и Жлобине.

Корью болеют одиннадцать взрослых и один ребенок. Прививок или сведений о вакцинации не было у восьми человек. Один заболевший в ориентировочные сроки заражения находится в Одесской области, где ранее были также зарегистрированы случаи кори.

В настоящее время 10 больных находятся на излечении в больнице, одного выписали. Состояние их на 28 марта оценивается как легкое или срдней тяжести.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 121
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Минздрав сообщает об 11 зарегистрированных официально случаях кори. Факты этого заболевания подтвердились в Гомеле, Гомельском районе и Жлобине.
 
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