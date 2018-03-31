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Сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к ЧМ сыграет восемь матчей в «Евровызове»

29.03.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Национальная сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года сыграет в апреле восемь матчей в турнире «Европейский хоккейный вызов».

Сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к ЧМ сыграет восемь матчей в «Евровызове»

Национальная команда под руководством Дэйва Льюиса тренируется в «Минск-Арене», а первый спарринг проведет 4 апреля в Турку со сборной Финляндии. Повторный поединок состоится 5 марта в Хямеэнлинне. Далее белорусских хоккеистов ждут гостевые матчи со Швейцарией (13 и 14 апреля). Подопечные Дэйва Льюиса сыграют и на домашней площадке. В Гродно (20 и 21 апреля) противостоять им будут соперники из Дании, а завершится программа игр поединками с Норвегией: 27 апреля команды встретятся в Жлобине, а 28-го выйдут на лед «Бобруйск-Арены».

В тренерский штаб сборной вошел известный в прошлом вратарь Андрей Мезин. Планируется, что помогать Дэйву Льюису будет и Михаил Захаров, который присоединится к национальной дружине после выступления «Юности» в финальной серии чемпионата Беларуси.

Белорусские хоккеисты стартуют на мировом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе станут команды Франции, России, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.

Читать полностью: http://www.belta.by/sport/view/sbornaja-belarusi-po-hokkeju-v-hode-podgotovki-k-chm-sygraet-vosem-matchej-v-evrovyzove-296258-2018/
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Национальная сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года сыграет в апреле восемь матчей в турнире "Европейский хоккейный...
 
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