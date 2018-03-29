В Гомельской области зарегистрировано 11 случаев кори

По состоянию на 28 марта среди жителей Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев кори. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РБ .

Среди заболевших (в г. Гомеле и Гомельском районе, в г. Жлобине) 10 взрослых и 1 ребенок. Большинство заболевших (8 человек) не были привиты или не имели сведений о вакцинации против кори согласно возрасту.

В ориентировочные сроки заражения один из заболевших находился в Украине (Одесская область), где регистрировались случаи заболевания корью.

В настоящее время 10 пациентов находятся на стационарном лечении, 1 пациент выписан. Состояние заболевших оценивается как легкой или средней степени тяжести.

В связи с регистрацией случаев кори проводится необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация против кори лиц, находившихся в контакте с заболевшими, детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует гражданам учитывать ситуацию по заболеваемости корью в сопредельных странах при планировании поездок, а также напоминает о важности наличия профилактических прививок против кори. Во всех организациях здравоохранения имеется в достаточном количестве вакцина для иммунизации лиц, не имеющих сведений о вакцинации против кори или не привитых в соответствии с возрастом.