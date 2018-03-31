Победы ошмянских каратистов на международном турнире Profi Kyokushin Belarus Open

Ошмянские каратисты, воспитанники клуба «Чемпион», вернулись с очередных соревнований, которые принесли новые победы: одно второе и два третьих места.

На международном турнире по киокушинкай каратэ-до Profi Kyokushin Belarus Open выступили семеро наших спортсменов. Несмотря на серьезный масштаб соревнований, ребята сумели не затеряться среди 312 участников, представлявших два десятка команд из 28 городов Беларуси и России.

И хотя на пьедестал почета удалось на этот раз взойти не всем, турниром и юные каратисты, и их тренер Дмитрий Кутько остались довольны.





Серебро в возрастной категории 8 — 9 лет «взял» Евгений Сломчинский, одержавший три победы подряд и уступивший лишь в последнем бою. И хотя юный каратист остановился в шаге от победы, главным его достижением стало даже не второе место, а преодоление психологического барьера, который раньше мешал ему выступать при огромной толпе болельщиков.

Уверенные спарринговые бои провел самый старший на этом турнире представитель нашей команды Макар Кислов. Ему достались три сильнейших соперника из России. Исходом поединков с ними стало для Макара третье место.





Настоящим открытием международных соревнований стала Надежда Яцевич, к слову, единственная девочка, выступавшая за клуб «Чемпион» (напомним, он объединяет каратистов из Ошмян, Сморгони и Островца). И хотя она долго не решалась отправиться в Могилев, чтобы проверить свои силы, тренер оказался прав: у Надежды есть что предъявить соперникам. На спортивных татами девочка показала третий результат в своей возрастной категории.

Кроме привычных кубков, дипломов и медалей, победители получили подарки в виде электрических чайников.

Совсем немного недотянули до пьедестала почета Влад Якубелович и Илья Качан. Они стали четвертыми. Обошла стороной фортуна и еще двоих ошмянцев — Степана Гостиловича и Богдана Сидака, для которых прошедший турнир стал хорошим уроком как в части состязаний, так и в умении справляться со своими эмоциями.

Тем более что все эти навыки спортсменам скоро пригодятся — 22 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе запланировано проведение второго открытого Кубка города Ошмяны по каратэ.

Людмила КОЗЕЛ.