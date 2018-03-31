Небольшая история об обычном враче

В настоящее время уровень медицинского обслуживания в Белоруссии нужно ставить в пример большинству стран бывшего СНГ. Эта отрасль, не утратив преимущества созданной в СССР системы здравоохранения, сумела успешно модернизироваться и достигнуть мирового уровня развития. Возможно, к подобному утверждению можно отнестись скептически. Аналогично, если представить, что вы пришли в магазин часов и обратили внимание, прежде всего, на швейцарские Брюгге, а потом нашли, ничуть не уступающие по дизайну и качеству, отечественные. Но это правда, и делают такой медицину, прежде всего, люди, грамотные специалисты высочайшего уровня. Об одном из них и о работе, которую он выполняет, стоит рассказать. Это заведующая отделением лабораторной диагностики лизосомных болезней седьмой клинической больницы Гусина Нина Борисовна.



Она всегда была меньше всех малышей, которые играли в сквере, возле кинотеатра Чырвона Зорка в Могилеве, а также одноклассников по третьей школе этого города, где она получила великолепное знание английского и закончила обучение с золотой медалью. Да, и во взрослую жизнь она пришла с ростом чуть больше 1м 40 см. Хорошенькая, миниатюрная девочка, на руке который тикали новые наручные часы , совсем не была похожа на будущую акулу пера, о карьере которой мечтала. Решение дочери стать журналистом не удивило родителей, ведь в школе она была победительницей различных литературных конкурсов и в местной газете печаталась, как внештатный корреспондент. Сомнительной была ее возможность поступления в МГУ на журфак — девочки из провинции, дочери учительницы и инженера. Она действительно не поступила в первый год, отдала только начатое сочинение комиссии и ушла. Ушла, чтобы через год вернуться сюда же и поступить на биофак Московского университета. Биология и химия для нее оказались важнее. Диплом, который она писала в институте онкологии, Нина также защитила блестяще. Молодого ученого пригласили на работу в местную лабораторию. Возможно, сейчас говорили бы о человеке, который добился чего-то в области борьбы с раком. Но судьба распорядилась иначе. В этом же году у нее родилась дочь, и молодая мама вернулась в Могилев.



Еще через год она встретила своего школьного учителя английского, который сказал Нине, что в Могилеве открывается республиканский генетический центр на базе областной больницы. Так, Нина Борисовна Гусина стала у истоков белорусской медицинской генетики. До 1977 года медицинские исследования в этой сфере проводились только в Москве. Беларусь должна была стать экспериментальной площадкой. Центров было два — в Минске и Могилеве. Могилевский возглавил рано ушедший из жизни Геннадий Цукерман. Вся специальная литература была исключительно на английском языке, все методики исследований были только зарубежные, и исследователю, безусловно, помогли знания, полученные в знаменитой Могилевской школе. Начинали с нуля, но уже через несколько лет все новорожденные Беларуси обследовались здесь на одно из тяжелейших наследственных заболеваний- фенилкетонурию. Эта болезнь характерна тем, что нормальный новорожденный ребенок, если ему вовремя не диагностировать болезнь и не перевести на специальную диету, к году может стать глубоким инвалидом, не узнающим даже родную мать. В начале восьмидесятых в Могилев приезжали больные со всех уголков огромного Союза. Сюда же прибывали учиться медики из многих республик. В специализированной прессе появились первые публикации с подписью «Нина Гусина». Стоит заметить, что генетические заболевания достаточно редки, поэтому распознать их и поставить верный диагноз нелегко. Именно грамотность специалиста является определяющей. И именно о высоком профессионализме и компетентности Нины Борисовны, как специалиста, говорили в Москве во время защиты ее кандидатской диссертации в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году. Тогда-то ее и стали представлять очередному собеседнику: «Маленькая женщина и большой Генетик!“



В начале девяностых годов Минздрав Беларуси принял решение об объединении двух генетических центров на базе седьмой клинической больницы города Минска в Центре охраны здоровья материнства и детства. Связано это было с последствиями Чернобыльской катастрофы. И жизненные часы начали новый отсчет.



Геннадий Цукерман и Нина Гусина были переведены на работу в столицу. Но могилевский центр сохранился теперь уже в рамках областного диагностического. Удивительно, что на новом месте приходилось заново утверждаться, ведь отношение столичных жителей к провинциалам достаточно снисходительное. Но профессионализм говорит сам за себя. Здесь Нина Борисовна возглавила лабораторную службу по диагностике сложнейших заболеваний. Возможности нового центра позволили проводить пренатальную (дородовую) диагностику многих неизлечимых болезней. В то время, как в соседней Украине медицина в буквальном смысле умирала, здесь врачи помогали всем белорусским беременным женщинам исключить тяжелейшие пороки развития плода, определяли такой недуг, как болезнь Дауна. На базе больницы появился и центр искусственного оплодотворения.



С каждым годом увеличивался список тяжелейших и редчайших заболеваний, которые могли здесь диагностировать. Безусловно, без необходимого финансирования медицинских программ Минздравом страны, такие результаты были бы недостижимы, но Нина Борисовна могла добиваться и убеждать. И, несмотря на ее совсем скромные габариты, ее привыкли слушать. Она может работать, не поднимая голоса, но порядок и качественная работа ее отделения всегда будут обеспечены.



Сейчас у нее уже взрослая дочь, которая также успешно защитила кандидатскую диссертацию и исследует такую сложную область медицины, как проблемы тромбообразования. Нина Борисовна читает лекции студентам, проводит большую исследовательскую работу, не расстается с любимым микроскопом. Правда, дописать докторскую диссертацию все никак не доходят руки.



Такова история одного из самых обычных белорусских врачей, которые и создают славу республиканской медицины.

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