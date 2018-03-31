﻿ Небольшая история об обычном враче. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Небольшая история об обычном враче

29.03.2018 16:52 — Разное | Вечерний Минск  
Размер текста:
A
A
A

Небольшая история об обычном врачеВ настоящее время уровень медицинского обслуживания в Белоруссии нужно ставить в пример большинству стран бывшего СНГ. Эта отрасль, не утратив преимущества созданной в СССР системы здравоохранения, сумела успешно модернизироваться и достигнуть мирового уровня развития. Возможно, к подобному утверждению можно отнестись скептически. Аналогично, если представить, что вы пришли в магазин часов и обратили внимание, прежде всего, на швейцарские Брюгге, а потом нашли, ничуть не уступающие по дизайну и качеству, отечественные. Но это правда, и делают такой медицину, прежде всего, люди, грамотные специалисты высочайшего уровня. Об одном из них и о работе, которую он выполняет, стоит рассказать. Это заведующая отделением лабораторной диагностики лизосомных болезней седьмой клинической больницы Гусина Нина Борисовна.

Она всегда была меньше всех малышей, которые играли в сквере, возле кинотеатра Чырвона Зорка в Могилеве, а также одноклассников по третьей школе этого города, где она получила великолепное знание английского и закончила обучение с золотой медалью. Да, и во взрослую жизнь она пришла с ростом чуть больше 1м 40 см. Хорошенькая, миниатюрная девочка, на руке который тикали новые наручные часы, совсем не была похожа на будущую акулу пера, о карьере которой мечтала. Решение дочери стать журналистом не удивило родителей, ведь в школе она была победительницей различных литературных конкурсов и в местной газете печаталась, как внештатный корреспондент. Сомнительной была ее возможность поступления в МГУ на журфак — девочки из провинции, дочери учительницы и инженера. Она действительно не поступила в первый год, отдала только начатое сочинение комиссии и ушла. Ушла, чтобы через год вернуться сюда же и поступить на биофак Московского университета. Биология и химия для нее оказались важнее. Диплом, который она писала в институте онкологии, Нина также защитила блестяще. Молодого ученого пригласили на работу в местную лабораторию. Возможно, сейчас говорили бы о человеке, который добился чего-то в области борьбы с раком. Но судьба распорядилась иначе. В этом же году у нее родилась дочь, и молодая мама вернулась в Могилев.

Еще через год она встретила своего школьного учителя английского, который сказал Нине, что в Могилеве открывается республиканский генетический центр на базе областной больницы. Так, Нина Борисовна Гусина стала у истоков белорусской медицинской генетики. До 1977 года медицинские исследования в этой сфере проводились только в Москве. Беларусь должна была стать экспериментальной площадкой. Центров было два — в Минске и Могилеве. Могилевский возглавил рано ушедший из жизни Геннадий Цукерман. Вся специальная литература была исключительно на английском языке, все методики исследований были только зарубежные, и исследователю, безусловно, помогли знания, полученные в знаменитой Могилевской школе. Начинали с нуля, но уже через несколько лет все новорожденные Беларуси обследовались здесь на одно из тяжелейших наследственных заболеваний- фенилкетонурию. Эта болезнь характерна тем, что нормальный новорожденный ребенок, если ему вовремя не диагностировать болезнь и не перевести на специальную диету, к году может стать глубоким инвалидом, не узнающим даже родную мать. В начале восьмидесятых в Могилев приезжали больные со всех уголков огромного Союза. Сюда же прибывали учиться медики из многих республик. В специализированной прессе появились первые публикации с подписью «Нина Гусина». Стоит заметить, что генетические заболевания достаточно редки, поэтому распознать их и поставить верный диагноз нелегко. Именно грамотность специалиста является определяющей. И именно о высоком профессионализме и компетентности Нины Борисовны, как специалиста, говорили в Москве во время защиты ее кандидатской диссертации в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году. Тогда-то ее и стали представлять очередному собеседнику: «Маленькая женщина и большой Генетик!“

В начале девяностых годов Минздрав Беларуси принял решение об объединении двух генетических центров на базе седьмой клинической больницы города Минска в Центре охраны здоровья материнства и детства. Связано это было с последствиями Чернобыльской катастрофы. И жизненные часы начали новый отсчет.

Геннадий Цукерман и Нина Гусина были переведены на работу в столицу. Но могилевский центр сохранился теперь уже в рамках областного диагностического. Удивительно, что на новом месте приходилось заново утверждаться, ведь отношение столичных жителей к провинциалам достаточно снисходительное. Но профессионализм говорит сам за себя. Здесь Нина Борисовна возглавила лабораторную службу по диагностике сложнейших заболеваний. Возможности нового центра позволили проводить пренатальную (дородовую) диагностику многих неизлечимых болезней. В то время, как в соседней Украине медицина в буквальном смысле умирала, здесь врачи помогали всем белорусским беременным женщинам исключить тяжелейшие пороки развития плода, определяли такой недуг, как болезнь Дауна. На базе больницы появился и центр искусственного оплодотворения.

С каждым годом увеличивался список тяжелейших и редчайших заболеваний, которые могли здесь диагностировать. Безусловно, без необходимого финансирования медицинских программ Минздравом страны, такие результаты были бы недостижимы, но Нина Борисовна могла добиваться и убеждать. И, несмотря на ее совсем скромные габариты, ее привыкли слушать. Она может работать, не поднимая голоса, но порядок и качественная работа ее отделения всегда будут обеспечены.

Сейчас у нее уже взрослая дочь, которая также успешно защитила кандидатскую диссертацию и исследует такую сложную область медицины, как проблемы тромбообразования. Нина Борисовна читает лекции студентам, проводит большую исследовательскую работу, не расстается с любимым микроскопом. Правда, дописать докторскую диссертацию все никак не доходят руки.

Такова история одного из самых обычных белорусских врачей, которые и создают славу республиканской медицины.

Автор:
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время уровень медицинского обслуживания в Белоруссии нужно ставить в пример большинству стран бывшего СНГ
 
Новости дня
Новости разные
 
Победа чечерян на олимпийских днях молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Газета Праца
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзима
01.04.2018
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Прамень
Радзима
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика