ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в десятке лучших предприятий СНГ в области качества продукции и услуг 2017 году

Решением Экономического совета СНГ от 2 марта 2017 г. определены 10 лауреатов и 4 дипломанта престижной Премии Содружества независимых государств в области качества.







От Республики Беларусь победителями Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг стали четыре предприятия. В числе лауреатов − ОАО «Гродненский мясокомбинат», УО «Гродненский государственный медицинский университет», ОАО «Моготекс» (г. Могилев). Дипломантом признано РУП «Национальный аэропорт Минск».

Этой престижной награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции (услуг), повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и на мировом рынке.

Победителями конкурса также стали предприятия Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Российской Федерации.

Напомним, в 2015 году СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (г. Лида) стало первым в истории этого конкурса лауреатом от Гродненской области. Отрадно, что этот успех в 2017 году был еще раз закреплен нашими земляками. В 2017 г. ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в конкурсном движении за качество обошли своих конкурентов – лучших представителей стран-участников СНГ, – и заслужили высочайшую оценку межгосударственного жюри Премии. Поздравляем коллективы и руководство УО «Гродненский государственный медицинский университет» и ОАО «Гродненский мясокомбинат» с победой в межгосударственном конкурсе, заслуженным званием лауреатов Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и желаем новых успехов, процветания и неизменного стремления быть лучшими в своем деле!

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств – участников Содружества за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Сведения о победителях размещены на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Награждение лауреатов и дипломантов Премии состоится на заседании Экономического совета по СНГ.







Справочная информация по конкурсам в области качества 2018 г.

Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества Март 2018 г. – подведение итогов по конкурсу 2017 г., подписание постановления Совета Министров Республики Беларусь о присуждении Премии Март 2018 г. – объявлен очередной, двадцатый ежегодный конкурс – 2018 года. Подача заявок – до 1 июля 2018 г. в БелГИСС (220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, каб. 805) Премия Гродненского областного исполнительного комитета за достижения в области качества Март-апрель 2018 г. – 2 тур оценки предприятий-конкурсантов: «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский МКК»; ОАО «Дятловский сыродельный завод»; ОАО «Молочный Мир»; ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»; ОАО «Гроднорайагросервис»; ОАО «Новогрудский завод металлоизделий»; СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»; ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор»; ОАО «Белкард»; ОАО «Гродно Азот»; ГП «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»; «Гродногаз» УП «Гроднооблгаз»; УО «Гродненский областной институт развития образования»; УЗ «Городская поликлиника № 4 г.Гродно»; УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»; ОАО «Союзпроммонтаж»; ГУО «Гимназия № 1 имени академика Е.Ф.Карского г. Гродно» Лучшие товары Республики Беларусь Январь - март 2018 г. – определены товары и услуги-лауреаты конкурса 2017 года (18 организаций), подготовка церемонии вручения наград предприятиям Гродненской области: ОАО «Молочный Мир»; ОАО «Щучинский маслосырзавод»; Волковысское ОАО «Беллакт»; «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»; ОАО «Волковысский мясокомбинт»; Гродненский филиал Гродненского областного потребительского общества; ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»; ОАО «Слониммебель»; СООО «Медватфарм»; СПК «Прогресс-Вертелишки»; ОАО «Красносельскстройматериалы»; ОАО «Гродно Азот»; СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»; ОАО «Лакокраска» г. Лида; ОАО «Гроднорайагросервис»; УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»; УЗ «Гродненская областная клиническая больница»; ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Гродно» Март-апрель 2018 г. – объявление очередного ежегодного конкурса – 2018 года. Подача заявок – до 1 сентября в Гродненский ЦСМС (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 56, каб. 412).

