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ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в десятке лучших предприятий СНГ в области качества продукции и услуг 2017 году
29.03.2018 — Разное | Астравецкая праўда
ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в десятке лучших предприятий СНГ в области качества продукции и услуг 2017 году
14:36 / 29.03.2018
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Решением Экономического совета СНГ от 2 марта 2017 г. определены 10 лауреатов и 4 дипломанта престижной Премии Содружества независимых государств в области качества.
От Республики Беларусь победителями Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг стали четыре предприятия. В числе лауреатов − ОАО «Гродненский мясокомбинат», УО «Гродненский государственный медицинский университет», ОАО «Моготекс» (г. Могилев). Дипломантом признано РУП «Национальный аэропорт Минск».
Этой престижной награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции (услуг), повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и на мировом рынке.
Победителями конкурса также стали предприятия Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Российской Федерации.
Напомним, в 2015 году СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (г. Лида) стало первым в истории этого конкурса лауреатом от Гродненской области. Отрадно, что этот успех в 2017 году был еще раз закреплен нашими земляками. В 2017 г. ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в конкурсном движении за качество обошли своих конкурентов – лучших представителей стран-участников СНГ, – и заслужили высочайшую оценку межгосударственного жюри Премии. Поздравляем коллективы и руководство УО «Гродненский государственный медицинский университет» и ОАО «Гродненский мясокомбинат» с победой в межгосударственном конкурсе, заслуженным званием лауреатов Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и желаем новых успехов, процветания и неизменного стремления быть лучшими в своем деле!
Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств – участников Содружества за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
Сведения о победителях размещены на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Награждение лауреатов и дипломантов Премии состоится на заседании Экономического совета по СНГ.
Справочная информация по конкурсам в области качества 2018 г.
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ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в десятке лучших предприятий СНГ в области качества продукции и услуг 2017 году
Решением Экономического совета СНГ от 2 марта 2017 г. определены 10 лауреатов и 4 дипломанта престижной Премии Содружества независимых государств в области качества.
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