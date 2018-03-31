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ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в десятке лучших предприятий СНГ в области качества продукции и услуг 2017 году

29.03.2018 — Разное | Астравецкая праўда  
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ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в десятке лучших предприятий СНГ в области качества продукции и услуг 2017 году

14:36 / 29.03.2018
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Решением Экономического совета СНГ от 2 марта 2017 г. определены 10 лауреатов и 4 дипломанта престижной Премии Содружества независимых государств в области качества.

ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в десятке лучших предприятий СНГ в области качества продукции и услуг 2017 году

От Республики Беларусь победителями Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг стали четыре предприятия. В числе лауреатов − ОАО «Гродненский мясокомбинат», УО «Гродненский государственный медицинский университет», ОАО «Моготекс» (г. Могилев). Дипломантом признано РУП «Национальный аэропорт Минск».

Этой престижной награды предприятия удостоены за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции (услуг), повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и на мировом рынке.

Победителями конкурса также стали предприятия Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Российской Федерации.

Напомним, в 2015 году СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (г. Лида) стало первым в истории этого конкурса лауреатом от Гродненской области. Отрадно, что этот успех в 2017 году был еще раз закреплен нашими земляками. В 2017 г. ОАО «Гродненский мясокомбинат» и УО «Гродненский государственный медицинский университет» в конкурсном движении за качество обошли своих конкурентов – лучших представителей стран-участников СНГ, – и заслужили высочайшую оценку межгосударственного жюри Премии. Поздравляем коллективы и руководство УО «Гродненский государственный медицинский университет» и ОАО «Гродненский мясокомбинат» с победой в межгосударственном конкурсе, заслуженным званием лауреатов Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и желаем новых успехов, процветания и неизменного стремления быть лучшими в своем деле!

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств – участников Содружества за достижение значительных результатов в области качества продукции (услуг), обеспечение ее безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Сведения о победителях размещены на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Награждение лауреатов и дипломантов Премии состоится на заседании Экономического совета по СНГ.



Справочная информация по конкурсам в области качества 2018 г.

Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества

Март 2018 г. – подведение итогов по конкурсу 2017 г., подписание постановления Совета Министров Республики Беларусь о присуждении Премии

Март 2018 г. – объявлен очередной, двадцатый ежегодный конкурс – 2018 года.

Подача заявок – до 1 июля 2018 г. в БелГИСС (220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, каб. 805)

Премия Гродненского областного исполнительного комитета за достижения в области качества

Март-апрель 2018 г. – 2 тур оценки предприятий-конкурсантов:

«Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский МКК»;

ОАО «Дятловский сыродельный завод»;

ОАО «Молочный Мир»;

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»;

ОАО «Гроднорайагросервис»;

ОАО «Новогрудский завод металлоизделий»;

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;

ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор»;

ОАО «Белкард»;

ОАО «Гродно Азот»;

ГП «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»;

«Гродногаз» УП «Гроднооблгаз»;

УО «Гродненский областной институт развития образования»;

УЗ «Городская поликлиника № 4 г.Гродно»;

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»;

ОАО «Союзпроммонтаж»;

ГУО «Гимназия № 1 имени академика Е.Ф.Карского г. Гродно»

Лучшие товары Республики Беларусь

Январь - март 2018 г. – определены товары и услуги-лауреаты конкурса 2017 года (18 организаций), подготовка церемонии вручения наград предприятиям Гродненской области:

ОАО «Молочный Мир»;

ОАО «Щучинский маслосырзавод»;

Волковысское ОАО «Беллакт»;

«Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»;

ОАО «Волковысский мясокомбинт»;

Гродненский филиал Гродненского областного потребительского общества;

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»;

ОАО «Слониммебель»;

СООО «Медватфарм»;

СПК «Прогресс-Вертелишки»;

ОАО «Красносельскстройматериалы»;

ОАО «Гродно Азот»;

СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;

ОАО «Лакокраска» г. Лида;

ОАО «Гроднорайагросервис»;

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»;

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»;

ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Гродно»

Март-апрель 2018 г. – объявление очередного ежегодного конкурса – 2018 года.

Подача заявок – до 1 сентября в Гродненский ЦСМС (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 56, каб. 412).


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Решением Экономического совета СНГ от 2 марта 2017 г. определены 10 лауреатов и 4 дипломанта престижной Премии Содружества независимых государств в области качества.
 
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