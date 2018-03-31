Трудовой десант «Пересвета»

Сегодня, 29 марта, воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет», подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в рамках акции «полезные каникулы» произвели очистку территории части кладбища в деревне Сороцни, где захоронены местные жители, погибшие от рук оккупантов 13 сентября 1943 года.

Организаторами мероприятия также выступил военно-исторический музей им. Д.К. Удовикова, райком ОО «БРСМ».

Из райцентра на автобусе участники акции добрались в деревню Вавуличи, где ребята увидели местный православный храм – церковь Рождества Пресвятой Богородицы и узнали много интересного о нем и об истории населенного пункта в целом со слов директора военно-исторического музея им. Д.К. Удовикова Сергея Владимировича Граника. Далее ребята пешком добрались в соседнюю деревню Вавуличи, в которой встретились со старостой села Николаем Васильевичем Федюковичем. Он выделил участникам акции инвентарь для работы на кладбище.

В этот трагический в истории всей Дрогичинщины день – 13 сентября 1943 года – деревня Сороцни была сожжена. Полицаи и власовцы расстреливали местных жителей в их домах, сжигали крестьянские хаты. Уцелело в деревне всего 4 дома. После трагедии те, кто уцелели, практически на протяжении недели разбирали сгоревшие жилища, доставали останки погибших родственников и хоронили их на этом кладбище. Всего захоронено на нем около 146 жертв трагедии. В некоторых местах имеются общие могилы, где захоронено по два и более человек, целые семьи.

– На сегодняшний день лишь немногие могилы имеют ухоженный вид, а большинство, к сожалению, пришли в запустение, поросли травой, кустами. Вот, мы и поставили перед собой задачу навести порядок на могилах. В целом, требуется, чтобы эта территория была вычищена, могилы обозначены, и на кладбище установили общий памятник жертвам трагедии, – пояснил Сергей Владимирович.

Наша обязанность – не оставаться равнодушным к облику населенных пунктов, в которых мы живем, учимся, работаем, и проводимый в районе месячник по благоустройству – неплохая возможность исполнить свой долг перед малой родиной.





















Андрей РАССАФОНОВ

Фото Ивана ЛЕОНЧИКА