﻿ Трудовой десант «Пересвета». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трудовой десант «Пересвета»

30.03.2018 — Разное | Драгічынскі веснік  
Размер текста:
A
A
A
Трудовой десант «Пересвета»

Сегодня, 29 марта, воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет», подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в рамках акции «полезные каникулы» произвели очистку территории части кладбища в деревне Сороцни, где захоронены местные жители, погибшие от рук оккупантов 13 сентября 1943 года.

Организаторами мероприятия также выступил военно-исторический музей им. Д.К. Удовикова, райком ОО «БРСМ».

Из райцентра на автобусе участники акции добрались в деревню Вавуличи, где ребята увидели местный православный храм – церковь Рождества Пресвятой Богородицы и узнали много интересного о нем и об истории населенного пункта в целом со слов директора военно-исторического музея им. Д.К. Удовикова Сергея Владимировича Граника. Далее ребята пешком добрались в соседнюю деревню Вавуличи, в которой встретились со старостой села Николаем Васильевичем Федюковичем. Он выделил участникам акции инвентарь для работы на кладбище.

В этот трагический в истории всей Дрогичинщины день – 13 сентября 1943 года – деревня Сороцни была сожжена. Полицаи и власовцы расстреливали местных жителей в их домах, сжигали крестьянские хаты. Уцелело в деревне всего 4 дома. После трагедии те, кто уцелели, практически на протяжении недели разбирали сгоревшие  жилища, доставали останки погибших родственников и хоронили их на этом кладбище. Всего захоронено на нем около 146 жертв трагедии. В некоторых местах имеются общие могилы, где захоронено по два и более человек, целые семьи.

– На сегодняшний день лишь немногие могилы имеют ухоженный вид, а большинство, к сожалению, пришли в запустение, поросли травой, кустами. Вот, мы и поставили перед собой задачу навести порядок на могилах. В целом, требуется, чтобы эта территория была вычищена, могилы обозначены, и на кладбище установили общий памятник жертвам трагедии, – пояснил Сергей Владимирович.

Наша обязанность – не оставаться равнодушным к облику населенных пунктов, в которых мы живем, учимся, работаем, и проводимый в районе месячник по благоустройству – неплохая возможность исполнить свой долг перед малой родиной.

Трудовой десант «Пересвета»
Трудовой десант «Пересвета»

Трудовой десант «Пересвета»
Трудовой десант «Пересвета»
Трудовой десант «Пересвета»

Трудовой десант «Пересвета»
Трудовой десант «Пересвета»

Андрей РАССАФОНОВ 
Фото Ивана ЛЕОНЧИКА


 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 29 марта, воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет», подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних в рамках...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: лучший допинг для спортсменов - это сало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Газета Праца
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзима
01.04.2018
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Прамень
Радзима
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика