﻿ Письмо сыну, или Победа жизни - фото. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Письмо сыну, или Победа жизни - фото

30.03.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Каждый год ученики выпускных классов Израиля ездят в Освенцим и другие концлагеря Европы, чтобы посетить места уничтожения еврейского народа фашистами и поклониться памяти погибших предков. Перед отъездом отцы вручают детям письмо с пометкой: «Откроешь, когда будешь на месте назначения»… Весной 2017 года такую поездку осуществил и Омри Сэла, внук моей подруги. Как трогает письмо, которое ее сын написал своему!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54404.php

Письмо сыну, или Победа жизни - фото

«Милый Омри… Еврейскому народу пришлось выдержать много испытаний, пока он пришел к своему Дому. Много раз его свобода оплачивалась такой глубокой болью, которую трудно понять другому человеку.

Ты находишься на месте, где многие люди проявили большой героизм – во имя того, чтобы другие люди спаслись. Совершили подвиги – малые и большие. Благодаря им, мы сейчас здесь... Ты находишься на месте, по которому ходишь своими ногами. Здесь святые и грешники погибали ни за что, безвинно, – только потому, что они были евреями... Ты находишься на месте, где десятки твоих родных и близких были уничтожены. Родители твоей бабушки Иляны, твоих дедушек – Эли и Туви потеряли здесь все свои семьи: родителей, братьев, сестер… Ты находишься на месте, где твои предки сражались с фашистами. Твой прадед Шломо служил в Красной Армии, был награжден многими орденами и медалями. Брат твоей прабабушки и его жена воевали в партизанском отряде в лесах Беларуси: у Авраама и Ривки фашисты убили 10 детей – родители отомстили за их смерть, уничтожив много врагов. Твои предки остались живы – они победили.

Храни свято это место. Чти память тех, кто погиб. Носи в своем сердце молитвы, чтобы такого больше не случилось. Склони голову и взгляни на это своим серьезным взглядом. Выжги эти события в своем сердце, чтобы ты мог передать это чувство следующим поколениям.

Идти по этому пути очень важно – намного больше, чем просто увидеть. Чтобы ты знал, как дорога нам наша страна. Чтобы наш Израиль был сильным и уважаемым. Чтобы ты мог рассчитывать на себя, на свои силы.

Помни твое прошлое. Тогда будешь иметь будущее, уверенно шагать вперед. Осознав все это, можешь гулять, смеяться, наслаждаться общением с друзьями. Это – настоящая победа жизни. Мы любим тебя…».

Многострадальный белорусский народ также всегда чтил могилы предков. В романе «Колосья под серпом твоим» об этом проникновенно написал Владимир Короткевич: «У меня нет ничего, кроме могил, потому что я ваш сын… Я клянусь любить вас... Я клянусь защищать ваши могилы мечом и зубами, даже если моя могила будет далеко от вас... Потому что я все равно буду здесь, с вами… Потому что меня нельзя отделить от вас… Пока не прекратится живот людской на земле».

Размышляла об этом, участвуя в международном симпозиуме, посвященном 75-й годовщине трагедии деревни Хатынь.

Лейтмотивом ряда выступлений были призывы построения в обществе «эры милосердия», что выше справедливости и закона. Когда раскрывались проблемы антивоенного воспитания школьников и студентов при изучении истории Великой Отечественной, прозвучало, что главная задача учителей – «научить учеников никогда не захотеть взять в руки оружие».

Это заявление вызвало недоумение. А если враги напали на родную землю? Извечный долг мужчины – сражаться с врагом, защитить женщин, стариков, детей. И пацифизм нельзя объяснять христианской заповедью. Библейскую истину – «Нет больше той любви, чем отдать жизнь за други своя» – не раз в истории доказывали духовные пастыри: и монахи Троице-Сергиевой лавры Пересвет и Ослябя, погибшие на Куликовской битве; и священнослужители, ставшие фронтовиками и партизанами в 1941-1945 гг.

Печально было слышать, что подобные разговоры – дань советскому прошлому, а высшая ценность современности – жизнь. Так заявляли некоторые студенты, комментируя гибель российского летчика Романа Филиппова, который, попав в руки исламистов, подорвал гранатой и себя, и врагов. Одна из девушек, которая занимается в зарубежном университете, считает это «несчастным случаем». Возразил ей учитель истории, напомнив о совершивших такой же подвиг самопожертвования белорусах. Но ни партизан Великой Отечественной Марат Казей, ни десантник «афганской» войны Николай Чепик не являются героями в глазах ряда молодых людей, как смешны им и убеждения нашего поколения «раньше думать о Родине, а потом – о себе»…

Мечтаю, чтобы учеников выпускных классов Беларуси привозили в Хатынь. Чтобы дети приезжали не только с педагогами, но и с родителями. Чтобы вспомнить о трех миллионах белорусов, которых забрала война. Чтобы это слово отзывалось болью в душах потомков тех, кто испытал на себе «политику геноцида и «выжженной земли». И другой, на мой взгляд, должна быть задача общества, – «научить детей многополярного мира договариваться». Тогда есть надежда не допустить, чтобы на нашу землю вновь пришла война.

На снимке: ежегодно делегация из Израиля – уроженцы Лунинца и их потомки – посещают наш город, чтобы почтить память жертв Холокоста. Очень часто – это представители нескольких поколений одной семьи. В июле 2017-го, в 75-ю годовщину трагедии Лунинецкого гетто, в составе делегации со Святой Земли были потомки участника Великой Отечественной войны Шломы Эльпинера (возле братской могилы жертв фашизма в Лунинце его портрет держит правнучка, которая стоит рядом с тетей и бабушкой). Его правнук Омри Сэла, выпускник-2017 одной из школ (ему адресовано письмо, опубликованное в начале материала), сейчас служит в израильской армии. Как известно, свою Родину на Святой Земле учат защищать и парней, и девушек.

Фото Сергея КАРПУКОВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 144
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год ученики выпускных классов Израиля ездят в Освенцим и другие концлагеря Европы, чтобы посетить места уничтожения еврейского народа фашистами и...
 
Новости дня
Новости разные
 
1 место в районе заняла команда знатоков средней школы №7 «Алмазы» в игре «Что? Где? Когда?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Газета Праца
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзима
01.04.2018
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Прамень
Радзима
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика