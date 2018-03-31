Письмо сыну, или Победа жизни - фото

Каждый год ученики выпускных классов Израиля ездят в Освенцим и другие концлагеря Европы, чтобы посетить места уничтожения еврейского народа фашистами и поклониться памяти погибших предков. Перед отъездом отцы вручают детям письмо с пометкой: «Откроешь, когда будешь на месте назначения»… Весной 2017 года такую поездку осуществил и Омри Сэла, внук моей подруги. Как трогает письмо, которое ее сын написал своему!



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54404.php

Читать полностью в источнике с фото:





«Милый Омри… Еврейскому народу пришлось выдержать много испытаний, пока он пришел к своему Дому. Много раз его свобода оплачивалась такой глубокой болью, которую трудно понять другому человеку.

Ты находишься на месте, где многие люди проявили большой героизм – во имя того, чтобы другие люди спаслись. Совершили подвиги – малые и большие. Благодаря им, мы сейчас здесь... Ты находишься на месте, по которому ходишь своими ногами. Здесь святые и грешники погибали ни за что, безвинно, – только потому, что они были евреями... Ты находишься на месте, где десятки твоих родных и близких были уничтожены. Родители твоей бабушки Иляны, твоих дедушек – Эли и Туви потеряли здесь все свои семьи: родителей, братьев, сестер… Ты находишься на месте, где твои предки сражались с фашистами. Твой прадед Шломо служил в Красной Армии, был награжден многими орденами и медалями. Брат твоей прабабушки и его жена воевали в партизанском отряде в лесах Беларуси: у Авраама и Ривки фашисты убили 10 детей – родители отомстили за их смерть, уничтожив много врагов. Твои предки остались живы – они победили.

Храни свято это место. Чти память тех, кто погиб. Носи в своем сердце молитвы, чтобы такого больше не случилось. Склони голову и взгляни на это своим серьезным взглядом. Выжги эти события в своем сердце, чтобы ты мог передать это чувство следующим поколениям.

Идти по этому пути очень важно – намного больше, чем просто увидеть. Чтобы ты знал, как дорога нам наша страна. Чтобы наш Израиль был сильным и уважаемым. Чтобы ты мог рассчитывать на себя, на свои силы.

Помни твое прошлое. Тогда будешь иметь будущее, уверенно шагать вперед. Осознав все это, можешь гулять, смеяться, наслаждаться общением с друзьями. Это – настоящая победа жизни. Мы любим тебя…».

Многострадальный белорусский народ также всегда чтил могилы предков. В романе «Колосья под серпом твоим» об этом проникновенно написал Владимир Короткевич: «У меня нет ничего, кроме могил, потому что я ваш сын… Я клянусь любить вас... Я клянусь защищать ваши могилы мечом и зубами, даже если моя могила будет далеко от вас... Потому что я все равно буду здесь, с вами… Потому что меня нельзя отделить от вас… Пока не прекратится живот людской на земле».

Размышляла об этом, участвуя в международном симпозиуме, посвященном 75-й годовщине трагедии деревни Хатынь.

Лейтмотивом ряда выступлений были призывы построения в обществе «эры милосердия», что выше справедливости и закона. Когда раскрывались проблемы антивоенного воспитания школьников и студентов при изучении истории Великой Отечественной, прозвучало, что главная задача учителей – «научить учеников никогда не захотеть взять в руки оружие».

Это заявление вызвало недоумение. А если враги напали на родную землю? Извечный долг мужчины – сражаться с врагом, защитить женщин, стариков, детей. И пацифизм нельзя объяснять христианской заповедью. Библейскую истину – «Нет больше той любви, чем отдать жизнь за други своя» – не раз в истории доказывали духовные пастыри: и монахи Троице-Сергиевой лавры Пересвет и Ослябя, погибшие на Куликовской битве; и священнослужители, ставшие фронтовиками и партизанами в 1941-1945 гг.

Печально было слышать, что подобные разговоры – дань советскому прошлому, а высшая ценность современности – жизнь. Так заявляли некоторые студенты, комментируя гибель российского летчика Романа Филиппова, который, попав в руки исламистов, подорвал гранатой и себя, и врагов. Одна из девушек, которая занимается в зарубежном университете, считает это «несчастным случаем». Возразил ей учитель истории, напомнив о совершивших такой же подвиг самопожертвования белорусах. Но ни партизан Великой Отечественной Марат Казей, ни десантник «афганской» войны Николай Чепик не являются героями в глазах ряда молодых людей, как смешны им и убеждения нашего поколения «раньше думать о Родине, а потом – о себе»…

Мечтаю, чтобы учеников выпускных классов Беларуси привозили в Хатынь. Чтобы дети приезжали не только с педагогами, но и с родителями. Чтобы вспомнить о трех миллионах белорусов, которых забрала война. Чтобы это слово отзывалось болью в душах потомков тех, кто испытал на себе «политику геноцида и «выжженной земли». И другой, на мой взгляд, должна быть задача общества, – «научить детей многополярного мира договариваться». Тогда есть надежда не допустить, чтобы на нашу землю вновь пришла война.

На снимке: ежегодно делегация из Израиля – уроженцы Лунинца и их потомки – посещают наш город, чтобы почтить память жертв Холокоста. Очень часто – это представители нескольких поколений одной семьи. В июле 2017-го, в 75-ю годовщину трагедии Лунинецкого гетто, в составе делегации со Святой Земли были потомки участника Великой Отечественной войны Шломы Эльпинера (возле братской могилы жертв фашизма в Лунинце его портрет держит правнучка, которая стоит рядом с тетей и бабушкой). Его правнук Омри Сэла, выпускник-2017 одной из школ (ему адресовано письмо, опубликованное в начале материала), сейчас служит в израильской армии. Как известно, свою Родину на Святой Земле учат защищать и парней, и девушек.

Фото Сергея КАРПУКОВИЧА.