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Только живой звук

30.03.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычник  
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Только живой звук
Во время весенних каникул в детской школе искусств прошел районный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Рудабельская зорачка»

Учащиеся учреждения и всех филиалов во время творческого соревнования показали свои умения и посмотрели на других – как младших, так и старших товарищей. Победителями конкурса стали Александр Костеров (класс фортепиано), Каролина Саховская (класс домры), Дарья Иванковская (класс цимбал), специальный приз жюри достался Максиму Лихошапко (класс гармоники).
В конкурсе участвовали только те ребята, которые учатся играть на музыкальных инструментах. На суд жюри были представлены номера детей в трех категориях – младшей, средней и старшей. Учащиеся играли на 8 музыкальных инструментах – домре, балалайке, аккордеоне, баяне, гармонике, фортепиано, цимбалах и гитаре. От выступлений младшей группы до старшей был виден заметный рост умений и навыков воспитанников школы искусств.
Удивительно, как из музыкального инструмента умеющий человек может извлекать звуки. Если взять аккордеон или сесть за пианино и просто нажимать на клавиши – что получится? Правильно, неприятный слуху звук. В руках же человека, умеющего играть, музыкальный инструмент преображается. Он рождает прекрасные звуки, которые могут тронуть душу и сердце. У многих ребят это очень хорошо получилось.
В целом весенние каникулы в детской школе искусств прошли разнообразно и познавательно, рассказала директор учреждения Татьяна Березовская. Учащиеся вместе с педагогами приняли участие в двух региональных фестивалях. Один проходил в Мозыре, второй – в Жлобине. Непосредственно в самой школе до начала каникул перед ребятами и учителями выступил лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь Трофим Антипов. В понедельник в учреждении прошел день открытых дверей. Педагоги и воспитанники поделились с гостями своими умениями и пригласили всех желающих поступать в школу искусств. Ведь учебный год постепенно подходит к концу. А впереди – новые открытия и интересные уроки.
Ирина ЛЕШКОВА.
Фото автора.

 
 
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Во время весенних каникул в детской школе искусств прошел районный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Рудабельская зорачка» Учащиеся учреждения...
 
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