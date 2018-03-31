|
Только живой звук
30.03.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычник
Учащиеся учреждения и всех филиалов во время творческого соревнования показали свои умения и посмотрели на других – как младших, так и старших товарищей. Победителями конкурса стали Александр Костеров (класс фортепиано), Каролина Саховская (класс домры), Дарья Иванковская (класс цимбал), специальный приз жюри достался Максиму Лихошапко (класс гармоники).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время весенних каникул в детской школе искусств прошел районный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Рудабельская зорачка» Учащиеся учреждения...
|
Архив (Разное)
Свежие газеты