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Дзюдо. Баскетбол. Каратэ. СПОРТДАЙДЖЕСТ минувшей недели: Победы сморгонских спортсменов

30.03.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Дзюдо

С 23 по 25 марта в Бобруйске состоялись Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по дзюдо.

Команду Гродненской области представляли две воспитанницы Сморгонской СДЮШОР – Анна Мацко (в/к 57 кг) и Ангелина Дремлюк (в/к 52 кг).  В итоге только Анна Мацко сумела пробиться на пьедестал, завоевав серебряную медаль соревнований.

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24 марта трое дзюдоистов Сморгонской СДЮШОР вернулись домой из Минска с наградами. В этот день в столице проходил турнир «Минская весна - 2018» среди юношей 2009-2010 гг. р.

Максим Стефановский (в/к 30 кг) завоевал золото, Захар Рапацевич (в/к 32 кг) – серебро, Иван Шимановский (в/к 34 кг) – бронзу.

Дзюдо. Баскетбол. Каратэ. СПОРТДАЙДЖЕСТ минувшей недели: Победы сморгонских спортсменов

Тренер Сморгонской СДЮШОР Юрий ГУЛЕЦКИЙ вместе с Захаром РАПАЦЕВИЧЕМ (крайний слева), Максимом СТЕФАНОВСКИМ (в центре) и Иваном ШИМАНОВСКИМ.

Фото предоставлено Юрием ГУЛЕЦКИМ.

Баскетбол

Баскетболистки Сморгонской СДЮШОР 2006-2008 гг. р. (тренер Валерий Юрченко) заняли 1-е место в полуфинальных матчах республиканской ДЮБЛ «Слодыч».

Обыграв столичные «Цмоки», а также команды из областного центра и Скиделя, наши спортсменки вышли в финал этого турнира, который пройдет в Сморгони с 4 по 6 мая.

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Приятные новости пришли к нам также и от другой баскетбольной дружины. В финале этого же турнира, только среди девушек 2003-2004 гг. р., команда Сморгонской СДЮШОР вернулась домой с бронзовыми медалями.

Каратэ

Две награды завоевали сморгонские воспитанники спортклуба «Чемпион» на престижном турнире по киокушинкай каратэ-до «Profi kyokushin Belarus open», который проходил в Могилеве.

Золотую медаль привез самый титулованный боец спортклуба Максим Волкович, бронзу – Егор Костюшевский.

Дзюдо. Баскетбол. Каратэ. СПОРТДАЙДЖЕСТ минувшей недели: Победы сморгонских спортсменов

Представители Cморгони, принявшие участие в турнире (слева направо): Владимир ГРИВИЦКИЙ, Евгений МИХАЙЛОВСКИЙ, Максим ВОЛКОВИЧ и Егор КОСТЮШЕВСКИЙ.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото предоставлено тренером СК «Чемпион» Дмитрием КУТЬКО.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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