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Не лишайте ребенка права на здоровую жизнь

30.03.2018 — Разное | Газета Авангард  
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О том, что не стоит пренебрегать вакцинацией от кори и других крайне опасных заболеваний, говорилось не раз. Как результат: в Волковыске корью заболел пятилетний ребенок. Пока источник инфицирования не установлен, но известно, что родители отказались прививать ребенка от этой болезни. По последним данным, в Гомельской области зарегистрированы уже 11 случаев кори (10 взрослых и 1 ребенок) – в Гомеле, Гомельском районе и Жлобине. И снова большинство из них (восемь человек) не были привиты от кори. Один из заболевших не так давно был в Одесской области – вероятно, он привез заболевание оттуда. А как обстоит эпидемическая ситуация в нашем районе и что нужно сделать, чтобы не заболеть корью, нам расскажет главный государственный санитарный врач Буда-Кошелевского района Валентин Комешко.

Не лишайте ребенка права на здоровую жизнь

– Валентин Михайлович, что собой представляет эта болезнь и чем она опасна?

– Корь – это чрезвычайно заразное острое инфекционное вирусное заболевание: почти 100% контактировавших с заболевшими тоже заражаются. Для кори характерна высокая температура до 40,5, воспаление слизистых полости рта и дыхательных путей, конъюнктивит и пятнистая сыпь на коже, а также общая интоксикация. Передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре. Источником инфекции является больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

При кори могут быть серьезные осложнения, в том числе и пневмония, стеноз гортани, ларингит, вплоть до летального исхода. Особенно сложно протекает заболевание у детей, так как поражаются внутренние органы, такие как печень и селезенка. После перенесенного заболевания могут быть и осложнения вплоть до поражения мозга, легких, слуха и зрения.

– Откуда она взялась у нас? Ведь вспышек кори в Беларуси давно не фиксировалось?

– Распространение инфекции началось в Европейском регионе по причине роста числа отказов от вакцинации, начавшейся с 2010 года, что вызвало низкий охват населения профилактическими прививками против кори в отдельных странах. Стало известно, что более 80% заболевших не были ранее привиты против кори.

Вспышка кори в Европе продолжается. С начала текущего года заболевание зарегистрировано в Румынии, Италии, Великобритании, Греции, Германии, Латвии, Польше, Франции, Швеции. Особую тревогу вызывает ситуация по кори на Украине. Как известно, бушует болезнь в основном в Ивано-Франковской, Одесской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Но случаи кори стали появляться и ближе к Беларуси. В Чернигове с начала года уже два. А ведь это не далекая Одесса, куда зимой редко кто катается, а соседний Чернигов – «Мекка» шопинга буквально в двух шагах от границы.

– То есть единственной защитой от кори является вакцинация?

– Совершенно верно. Корь совершенно не опасна для тех, кому сделали прививки в детстве. Для выработки стойкого иммунитета нужно привиться в 1 год и в 6 лет. Даже если одна из этих прививок пропущена, стоит сделать ее. К слову, охват детей прививками против кори в районе составляет более 97%.

– То есть в районе есть случаи отказа от прививок?

– К сожалению, да. В настоящее время 30 детей, родители которых отказываются от проведения профилактических прививок против кори, находятся в группе риска. Я считаю, что родители тем самым нарушают права ребенка на здоровую жизнь, фактически решают за него: болеть ему или не болеть. Насчет прививок бытуют различные мнения, и весьма часто можно услышать: «Зачем специально заражать ребенка, он и так со всем справится!», «Месяц назад прививку делали, а сейчас ребенок жалуется на ножку, у него артрит и еще куча всего, чего в списке побочных реакций и близко нет», «А вы знаете, сколько человек умирает от вакцины?» и так далее. Но спешу заверить, что трагических эпизодов, к счастью, не было, а случаи серьезных осложнений крайне редки и возникают чаще от того, что в организме ребенка уже была скрытая угроза – индивидуальная реакция его иммунной системы. Хочется в связи с этим напомнить, что с помощью иммунизации мы добились грандиозных успехов. Натуральной оспы уже сколько лет нет? А ведь это была страшная болезнь. Если мама считает, что ослабленный вирус или частичка вируса в вакцине нанесет вред ребенку, то что будет, когда он заболеет по-настоящему?

– А взрослым можно делать прививки от кори?

– Не только можно, но и нужно. Во всех организациях здравоохранения в достаточном количестве есть вакцина для иммунизации людей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или не привитых в соответствии с возрастом. Против кори привиться можно в Буда-Кошелевской районной поликлинике, в медицинских учреждениях в Уваровичах, Коммунаре, Рогини, Узе и Широком. Настоятельно рекомендую это сделать тем, кто планирует поездку за рубеж в эпидемически неблагоприятный регион. В случае контакта с больным корью неболевшим этим заболеванием следует сделать прививку не позднее 72 часов с момента контакта. А если после поездки за границу у вас появились симптомы кори (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обращаться к врачу и акцентировать его внимание на том, что вы вернулись из-за границы.

– Так стоит будакошелевцам опасаться вспышки кори?

– В районе складывается спокойная ситуация по заболеваемости корью. И хотя вспышки опасаться не стоит, но и терять бдительности не советую.

Ирина ПАЛУБЕЦ.
Фото автора.

 
Теги: Гомель
 
 
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О том, что не стоит пренебрегать вакцинацией от кори и других крайне опасных заболеваний, говорилось не раз. Как результат: в Волковыске корью заболел...
 
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