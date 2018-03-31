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В Бресте завели уголовное дело за фальшивую монету в два евро

30.03.2018 18:46 — Разное | Брестский вестник  
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В филиале «Беларусбанка» по Московской, 202 при пересчете денежной выручки, поступившей в инкассаторской сумке из магазина на таможенном пункте «Козловичи», обнаружили монету достоинством два евро 2002 года выпуска с признаками подделки.

  • В Бресте завели уголовное дело за фальшивую монету в два евро
Согласно заключению эксперта, «монета изготовлена не на предприятии, осуществляющим производство данной продукции». Возбуждено уголовное дело.
 
 
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В филиале «Беларусбанка» по Московской, 202 при пересчете денежной выручки, поступившей в инкассаторской сумке из магазина на таможенном пункте «Козловичи»,...
 
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