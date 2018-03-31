«Пасхальный фестиваль ремёсел» собрал брестчан в территориальном центре Ленинского района

30 марта 2018 года в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста состоялся «Пасхальный фестиваль ремёсел», посвященный Воскресению Христову. Организатором выступил территориальный центр, в этом году все мероприятия он проводит в рамках 40-летия Ленинского района.



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В соответствии с программой фестиваля руководители кружков и приглашённые ремесленники провели тематические мастер-классы. Посетители фестиваля смогли узнать, как изготавливаются: коврик из бросового материала, ветка сирени из бисера, роза из креповой бумаги, познакомились с правилами и основами плетения из бумажной лозы и вышивкой по ткани.

Не менее увлекательным был мастер-класс по основам мыловарения. Его участники узнали тонкости подбора эфирных композиций, попробовали на ощупь различные основы для создания мыла ручной работы.



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На фестивале была организована выставка творческих работ «Пасхальные мотивы» и по итогам голосования участников праздника были определены победители. Первое место заняла Свидунович Елена с композицией «Пасхальная радость», второе место досталось Ермолаевой Галине с композицией «Улыбнись, и пусть мир улыбнётся вам», а третье - Василюк Мария с композицией «Курица ряба с золотым яйцом».