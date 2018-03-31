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В Бресте сотрудники ОСВОДа сняли ребенка со льда на реке
30.03.2018 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте сотрудники ОСВОДа сняли ребенка со льда на реке Мухавец, сообщили БЕЛТА в областном совете общества спасания на водах.
Случай произошел сегодня около 14.00. Очевидцы сообщили сотрудникам ОСВОДа, что в районе Варшавского моста на льду находится ребенок. На помощь мальчику выдвинулись спасатели.
Мальчик, на вид которому около 8 лет, сильно промок. Его доставили на спасательную станцию, напоили чаем и передали бригаде скорой медицинской помощи. Дальнейшую проверку по данному факту будут проводить сотрудники милиции.
В областном ОСВОДе призывают родителей контролировать местонахождения детей, не оставлять их без присмотра. На водоемах Брестского региона активно сходит лед. Он остался только в заливах и на прудах. При этом покров не обеспечивает надежности, поскольку интенсивно разрушается под воздействием солнца и плюсовой температуры. Специалисты подчеркивают, что весенний лед очень коварен.
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В Бресте сотрудники ОСВОДа сняли ребенка со льда на реке Мухавец, сообщили БЕЛТА в областном совете общества спасания на водах. Случай произошел сегодня около...
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