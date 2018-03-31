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"Дети очень расстроены". Участники футбольного турнира в Гомеле жалуются на его организаторов

30.03.2018 21:12 — Разное | Tut.by  
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Родители и тренеры детских футбольных команд, принявших участие в международном турнире Gomel Cup 2018, жалуются на организаторов соревнования. Они утверждают, что те не выполнили свои обязательства, а турнир организован безобразно.


Владелец и тренер минского клуба «Спарта» Николай Тихевич на турнир в Гомель привез команду с игроками 2006−2007 годов рождения. Претензий, говорит, столько, что он не знает даже с чего начать. Утверждает, что ни один пункт в положении о турнире в итоге не соответствовал действительности.

— Вместо отеля нас отвезли в санаторий за город, где с потолка капало и в номерах не работали розетки. Кормили настолько отвратительно, что один мой ребенок попал с отравлением в больницу. Из санатория команду забирали и возили в город на игры не автобусом, а какими-то непонятными маршрутками. Игры каждый раз переносились из-за чего возникала постоянно путаница. При этом организаторы даже не удосуживались предупредить о переносах. Один раз мы просто не успели из-за этого приехать на игру и нам засчитали техническое поражение. В итоге мы сыграли только два матча из пяти. Дети очень расстроены. Плакали не из-за поражения, а из-за несправедливости.

Тихевич даже написал жалобу на организаторов в Гомельский горисполком. Заявление местные власти приняли, но сообщили, что не имеют к турниру никакого отношения.

Еще один тренер ФК «Минск» 2007 года рождения Евгений Шпаков в интервью корреспонденту footbik.by рассказал похожую историю.

«По прибытии в Гомель водитель автобуса вместо указанной в Положении гостиницы „Турист“ повез команду в какой-то санаторий за город, условия проживания в котором оказались, мягко говоря, не очень. Но, подумали, всякое бывает и стали ждать, что кто-то из организаторов позвонит или приедет и введет в курс дела.

Обычно перед любым турниром тренер команды получает папку с расписанием игр и маршрутами передвижением по турниру: отель — стадион — кафе и т.д. Ничего подобного нам не дали. Назавтра, прождав автобус 40 лишних минут, мы доехали до стадиона и без разминки вышли на игру, поскольку времени на нее просто не оставалось. Тут нас ждал второй сюрприз! Против нас играла команда ДЮСШ-1 БГУФК 2006 года рождения. Все дело в том, что ребята ехали играть на улице и взяли с собой бутсы. Но турнир команд 2006 года рождения перенесли в зал, и у них просто не оказалось обуви. Решено было заявить команду на турнир по 2007 году вне конкурса.

Вторая игра стала еще одним сюрпризом для нас — уже третьим по счету! Через 6 минут после начала матча, судья сказал, что командам надо перейти в ангар и продолжить игру там, потому что мы мешаем тренировке взрослой команды. Вместо 8+1 пришлось играть 4+1, потому что ангар просто не пригоден для полноценного матча! Этот матч, как впрочем и предыдущий, состоял из одного тайма и длился 30 минут, вместо 2-х таймов по 25 минут, как написано в положении. Первый игровой день на этом закончился.

Вернувшись в санаторий, связался с организатором и выяснил, что завтра автобус заедет за нами в 10.40. Утром, прождав на улице 30 минут, позвонил снова и услышал в ответ: „Хорошо, что ты набрал. Вашу игру перенесли с 11.40 на 14.00! Автобус заедет за вами позже.“

Завершив групповой этап, мы долгое время не знали, какое место заняли, поскольку информации об этом нигде не было. Поскольку от итогового места в группе зависело, будем ли мы еще сегодня играть или нет, пришлось около трех часов баражировать в районе стадиона и чем-то занимать детей. Через три часа мне позвонили и сказали: „Вы заняли 3-е место в группе и сегодня уже не играете“. На мой вопрос, почему 3-е, последовал ответ: „Даже, если не брать в расчет ДЮСШ-1 БГУФК 2006 года, то тогда второе, а у нас дальше проходит только одна команда из группы. Мы с вами свяжемся в 20.00 и скажем, во сколько завтра у вас игра“.

Ни в 20.00, ни в 22.00 со мной на связь никто не вышел. Сам решил больше не звонить, видя какой бардак твориться на турнире. Сообщил о произошедшем руководству клуба и сказал, что снимаю команду с турнира. Поздно вечером поменял билеты, и утром мы уехали из Гомеля.»

Получить комментарий от организаторов турнира нам не удалось.

Известно, что в ближайшие дни соревнования в Гомеле продолжатся в других возрастных группах. Руководство ФК «Минск» приняло решение о запрете выезда своих команд в Гомель.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Родители и тренеры детских футбольных команд, принявших участие в международном турнире Gomel Cup 2018 жалуются на организаторов соревнования. Они утверждают, что те не...
 
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